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Эта подкормка заставит огурцы на участке расти "как на дрожжах"

Фото: Как приготовить отличную подкормку для огурцов (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Бывает такое, что рост огурцов на участке расстраивает огородников. Кажется, столько усилий было потрачено, и все зря. Причины тому могут быть разными - к примеру, холодные ночи, которые не любит теплолюбивая культура. Но выход есть.

Как приготовить суперподкормку для огурцов - читайте ниже в нашем материале Styler.

Огурцы будут расти "как на дрожжах"

Эксперты говорят, что укрепить огурцы поможет прикорневая подкормка из обычных хлебопекарских дрожжей.

Растворите в 500 мл теплой воды по столовой ложке сухих дрожжей и сахара. Все тщательно смешайте и оставьте на несколько часов в теплом месте.

Затем полученный раствор смешайте с 5 литрами воды комнатной температуры.

Каждый литр такого удобрения растворяем в ведре воды (10 л) для полива. Наша подкормка готова.

Полейте ею огурцы.

А перед самим поливом обязательно насыпьте под каждый кустик немного золы. Это поможет насытить растения необходимыми веществами и они начнут активно расти и развиваться.

Ранее мы писали, какие растения нельзя удобрять золой, чтобы не загубить урожай.

Также специалисты рассказали о простом приеме, который сильно увеличит урожай огурцов.

Кроме того сообщалось про ошибки при посадке картофеля, которые оставят вас без урожая.

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