Эта подкормка заставит огурцы на участке расти "как на дрожжах"

Бывает такое, что рост огурцов на участке расстраивает огородников. Кажется, столько усилий было потрачено, и все зря. Причины тому могут быть разными - к примеру, холодные ночи, которые не любит теплолюбивая культура. Но выход есть.
Как приготовить суперподкормку для огурцов - читайте ниже в нашем материале Styler.
Эксперты говорят, что укрепить огурцы поможет прикорневая подкормка из обычных хлебопекарских дрожжей.
Растворите в 500 мл теплой воды по столовой ложке сухих дрожжей и сахара. Все тщательно смешайте и оставьте на несколько часов в теплом месте.
Затем полученный раствор смешайте с 5 литрами воды комнатной температуры.
Каждый литр такого удобрения растворяем в ведре воды (10 л) для полива. Наша подкормка готова.
Полейте ею огурцы.
А перед самим поливом обязательно насыпьте под каждый кустик немного золы. Это поможет насытить растения необходимыми веществами и они начнут активно расти и развиваться.
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