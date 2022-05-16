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Никогда не удобряйте эти растения золой, чтобы не загубить урожай

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Понедельник 16 мая 2022 09:15
Никогда не удобряйте эти растения золой, чтобы не загубить урожай Фото: Какие растения нельзя удобрять золой (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Зола - одно из удобрений, которыми огородники любят подкармливать растения на своих участках. Но не все культуры одинаково хорошо реагируют на такое удобрение.

Какие растения можно и нельзя удобрять золой - читайте ниже в материале Styler.

Преимущества древесной золы

В таком удобрении есть калий, кальций и магний. Так, без магния невозможен фотосинтез. Начинают страдать листья растений, они бледнеют, желтеют, скручиваются.

Также зола насыщена фосфором, необходимым для нормального развития корневой системы. При дефиците фосфора не удастся получить крепкие и здоровые растения.

Каким растениям подходит и не подходит зола

Полезна зола будет для клубники, малины или картофеля. А вот для щавеля, редиса, арбузов зола в качестве удобрения не подходит.

Четыре "не" при использовании древесной золы

  1. Не используйте золу, если сжигали в печи с остатками растений и дровами синтетические материалы (пластиковые бутылки, полиэтилен, рубероид, пенопласт).
  2. Не вносите эту подкормку в почву с щелочной реакцией (например, в карбоновые грунты).
  3. Не смешивайте золу с птичьим пометом или навозом, а также с суперфосфатом или азотными удобрениями.
  4. Не используйте золу, полученную при сгорании деревьев, растущих близ автомагистралей и в других экологически неблагоприятных местах.

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