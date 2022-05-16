Никогда не удобряйте эти растения золой, чтобы не загубить урожай
Зола - одно из удобрений, которыми огородники любят подкармливать растения на своих участках. Но не все культуры одинаково хорошо реагируют на такое удобрение.
Какие растения можно и нельзя удобрять золой - читайте ниже в материале Styler.
Преимущества древесной золы
В таком удобрении есть калий, кальций и магний. Так, без магния невозможен фотосинтез. Начинают страдать листья растений, они бледнеют, желтеют, скручиваются.
Также зола насыщена фосфором, необходимым для нормального развития корневой системы. При дефиците фосфора не удастся получить крепкие и здоровые растения.
Каким растениям подходит и не подходит зола
Полезна зола будет для клубники, малины или картофеля. А вот для щавеля, редиса, арбузов зола в качестве удобрения не подходит.
Четыре "не" при использовании древесной золы
- Не используйте золу, если сжигали в печи с остатками растений и дровами синтетические материалы (пластиковые бутылки, полиэтилен, рубероид, пенопласт).
- Не вносите эту подкормку в почву с щелочной реакцией (например, в карбоновые грунты).
- Не смешивайте золу с птичьим пометом или навозом, а также с суперфосфатом или азотными удобрениями.
- Не используйте золу, полученную при сгорании деревьев, растущих близ автомагистралей и в других экологически неблагоприятных местах.
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