Ошибки при посадке картофеля, которые оставят вас без урожая

При посадке картофеля следует придерживаться определенных правил и избегать ошибок, которые могут стать причиной снижения урожайности.

Посадка с длинными ростками

Такая картошка будет сходить очень долго или же не взойдет вообще. Ростки длиннее 3 см надо обламывать, а меньше 3 см - оставлять.

Клубни надо подержать до посадки 5-7 дней при свете, чтобы в них накопились нужные для роста и развития всходов вещества.

Густая посадка

Чем гуще - тем обильнее урожай - такое правило не работает. Ведь для освещения и роста картофеля надо пространство. Оптимальное расстояние между рядками 60-70 см, а между лунками - 35-40 см.

Если вы сажаете слишком мелкий картофель, или частями - сократите расстояние на 15 см.

Неравномерные лестницы можно заполнить

Бывает, картошка взошла неравномерно, появились пустые места. В конце ряда посадите клубни чаще. Если появились пустоты, выкопайте лишние кусты и пересадите на пустое место.

Сажать поздно

Народная примета гласит, что самое благоприятное время - когда на берегу начали распускаться листочки. Обычно такое бывает в начале мая.

Последним сроком считается пожилой Николай, 22 мая. Если картофель посадить позже, он не успеет созреть, будет плохо храниться, урожай уменьшится.

Неправильная подкормка

На каждом этапе развития надо определенные удобрения:

при наращивании ботвы - азотные,

при появлении ботвы - калийные,

при цветении - фосфорные.

Количество удобрений зависит от плодородия почвы.

Ошибки при сборе урожая

Нельзя спешить выкапывать урожай, спеша за теплыми днями. Ботва не должна быть зеленой, она должна высохнуть.

Не держите картофель на свету. Выкопанный урожай до вечера оставьте для просушки, затем уберите на хранение, иначе картофель позеленеет и накопит яд - соланин.

А вот семенные клубни (посадочный картофель) рассыпьте в тени тонким слоем на 8-10 суток для озеленения. Так они сохранятся лучше.