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Це добриво змусить огірки на ділянці рости "як на дріжджах"

Фото: як приготувати відмінну підкормку для огірків (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Буває таке, що ріст огірків на ділянці засмучує городників. Здається, стільки зусиль було витрачено, і все даремно. Причини тому можуть бути різними - наприклад, холодні ночі, які не любить теплолюбна культура. Але вихід є.

Як приготувати суперподкормку для огірків - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Огірки будуть рости "як на дріжджах"

Експерти кажуть, що зміцнити огірки допоможе прикореневе підживлення зі звичайних хлібопекарських дріжджів.

Розчиніть в 500 мл теплої води по столовій ложці сухих дріжджів і цукру. Все ретельно змішайте і залиште на кілька годин в теплому місці.

Потім отриманий розчин змішайте з 5 літрами води кімнатної температури.

Кожен літр такого добрива розчиняємо у відрі води (10 л) для поливу. Наша підкормка готова.

Полийте нею огірки.

А перед самим поливом обов'язково насипте під кожен кущик трохи золи. Це допоможе наситити рослини необхідними речовинами і вони почнуть активно рости і розвиватися.

Раніше ми писали, які рослини не можна удобрювати золою, щоб не занапастити урожай.

Також фахівці розповіли про простий прийом, який сильно збільшить урожай огірків.

Крім того повідомлялося про помилки при посадці картоплі, які залишать вас без врожаю.

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