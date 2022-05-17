Це добриво змусить огірки на ділянці рости "як на дріжджах"

Огірки будуть рости "як на дріжджах"

Експерти кажуть, що зміцнити огірки допоможе прикореневе підживлення зі звичайних хлібопекарських дріжджів.

Розчиніть в 500 мл теплої води по столовій ложці сухих дріжджів і цукру. Все ретельно змішайте і залиште на кілька годин в теплому місці.

Потім отриманий розчин змішайте з 5 літрами води кімнатної температури.

Кожен літр такого добрива розчиняємо у відрі води (10 л) для поливу. Наша підкормка готова.

Полийте нею огірки.

А перед самим поливом обов'язково насипте під кожен кущик трохи золи. Це допоможе наситити рослини необхідними речовинами і вони почнуть активно рости і розвиватися.