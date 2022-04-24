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Этот простой прием сильно увеличит ваш урожай огурцов

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Воскресенье 24 апреля 2022 18:41
Этот простой прием сильно увеличит ваш урожай огурцов Фото: Как правильно выращивать огурцы (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

При выращивании огурцов многие задаются вопросом, надо ли удалять пасынки - боковые ростки. И как это правильно сделать, чтобы не навредить растению, а также увеличить урожайность.

Читайте ниже в нашем материале Styler о секретах выращивания хрустящего овоща.

Удалять пасынки или нет?

Опытные огородники говорят, что пасынок у огурца желательно обрезать сразу же, как только вы его увидите.

Сперва может показаться, что растение с боковыми отростками дает больше огурцов, но это не совсем так. В итоге урожайность будет ниже.

Каждый необрезанный пасынок забирает на себя очень много питания, а на выходе дает мало огурцов.

Если же вы пропустили момент, и пасынок уже большой да еще и с завязью, отщипните его макушку, чтобы он не рос дальше.

Однако если вы рассчитываете на большой урожай огурцов, то лучше всего обрезать все без исключения пасынки.

Надо ли обрезать листья

Некоторые эксперты советуют срезать листья. Это можно делать, но в случае, если огурцы посажены густо, и зелени многовато. В таком случае огурцам может не хватать воздухообмена. В противном случае листья не удаляют.

Можно также обрезать лист, на котором наблюдается заболевание или же сгоревший на солнце лист.

Ранее мы писали, когда сажать огурцы, чтобы гарантированно получить щедрый урожай.

Также сообщалось, до какого числа надо посадить картошку.

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