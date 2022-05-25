Чем подкормить морковь, чтобы получить богатый урожай: народные средства

Какие средства применяют для подкормки моркови

Птичий помет

Такой способ используют для хорошей подкормки на начальных этапах развития, так как в составе много полезных веществ.

Послед разбавляют водой в пропорции 1 к 10 (где 10 - вода), оставляют настаиваться на сутки, после чего снова разбавляют в той же пропорции.

Готовым составом можно подпитывать почву между высаженными рядами.

Настойка из сорняков

Сорняки имеют в своем составе высокое содержание азота и калия.

Начинать готовить настойку нужно загодя - за 3 недели до использования. Листья сорняков укладывают в емкость и на 3/4 заливают горячей водой. Открытую емкость оставляют на солнце, пока она не перестанет пениться - занимает это 2-3 недели, при этом содержимое нужно периодически перемешивать.

Полынь может дать неприятный запах, что легко нейтрализовать настойкой валерианы, которую можно добавить в емкость.

Готовую настойку разбавляют водой в пропорции 1 к 10 (где 10 - вода) и опрыскивают всходы.

Зола

У золы высокое содержание натрия, калия и магния, что хорошо подпитывает корнеплод и защищает от вредителей. Использовать золу можно такими способами:

разрыхлить землю и засыпать золой по 250 грамм на 1 квадратный метр, после чего полить водой;

развести золу в воде (на 10 литров воды 100 грамм золы), дать настояться на день, затем аккуратно полить всходы под корень, при этом избегая попадания на листики.

Поливать и опрыскивать можно лишь в прохладную безветренную погоду. Если лето жаркое, то поливание можно проводить только рано или на закате - для избежания стресса и возникновения у растения заболеваний.