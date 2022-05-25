Чим підгодувати моркву, щоб отримати багатий урожай: народні засоби

Які засоби застосовують для підживлення моркви

Пташиний послід

Такий спосіб використовують для гарної підгодівлі на початкових етапах розвитку, оскільки в складі багато корисних речовин.

Послід розбавляють водою в пропорції 1 до 10 (де 10 - вода), залишають настоюватися на добу, після чого знову розбавляють в тій же пропорції.

Готовим складом можна підживлювати ґрунт між висадженими рядами.

Настоянка з бур'янів

Бур'яни мають у своєму складі високий вміст азоту і калію.

Починати готувати настоянку потрібно заздалегідь - за 3 тижні до використання. Листя бур'янів укладають в ємність і на 3/4 заливають гарячою водою. Відкриту ємність залишають на сонці, поки вона не перестане пінитися - займає це 2-3 тижні, при цьому вміст потрібно періодично перемішувати.

Полин може дати неприємний запах, що легко нейтралізувати настоянкою валеріани, яку можна додати в ємність.

Готову настоянку розбавляють водою в пропорції 1 до 10 (де 10 - вода) і обприскують сходи.

Зола

У золи високий вміст натрію, калію та магнію, що добре підживлює коренеплід і захищає від шкідників. Використовувати золу можна такими способами:

розпушити землю і засипати золою по 250 грамів на 1 квадратний метр, після чого полити водою;

розвести золу у воді (на 10 літрів води 100 грамів золи), дати настоятися на день, потім акуратно полити сходи під корінь, при цьому уникаючи попадання на листочки.

Поливати та обприскувати можна лише в прохолодну безвітряну погоду. Якщо літо спекотне, то поливання можна проводити тільки рано або на заході сонця - для уникнення стресу і виникнення у рослини захворювань.