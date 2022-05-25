Чим підгодувати моркву, щоб отримати багатий урожай: народні засоби

Щоб отримати рясний урожай соковитої та корисної моркви, садівниками широко застосовується підживлення майбутніх плодів. Для цього деякі знавці городньої справи замість сучасних мінеральних добрив продовжують використовувати народні способи.
Про це передає Ukr.Media.
Які засоби застосовують для підживлення моркви
Такий спосіб використовують для гарної підгодівлі на початкових етапах розвитку, оскільки в складі багато корисних речовин.
Послід розбавляють водою в пропорції 1 до 10 (де 10 - вода), залишають настоюватися на добу, після чого знову розбавляють в тій же пропорції.
Готовим складом можна підживлювати ґрунт між висадженими рядами.
Бур'яни мають у своєму складі високий вміст азоту і калію.
Починати готувати настоянку потрібно заздалегідь - за 3 тижні до використання. Листя бур'янів укладають в ємність і на 3/4 заливають гарячою водою. Відкриту ємність залишають на сонці, поки вона не перестане пінитися - займає це 2-3 тижні, при цьому вміст потрібно періодично перемішувати.
Полин може дати неприємний запах, що легко нейтралізувати настоянкою валеріани, яку можна додати в ємність.
Готову настоянку розбавляють водою в пропорції 1 до 10 (де 10 - вода) і обприскують сходи.
У золи високий вміст натрію, калію та магнію, що добре підживлює коренеплід і захищає від шкідників. Використовувати золу можна такими способами:
Поливати та обприскувати можна лише в прохолодну безвітряну погоду. Якщо літо спекотне, то поливання можна проводити тільки рано або на заході сонця - для уникнення стресу і виникнення у рослини захворювань.
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