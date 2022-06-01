Чем подкормить кабачки для большого урожая: действенное средство

В начале лета садоводы начинают высадку кабачков, некоторые сорта которых могут дать урожай через 30-40 дней. При этом перед посевом любой культуры важно правильно подобрать подкормку, чтобы овощи не страдали от дефицита питательных компонентов, а хозяева огородов рассчитывали на сочные плоды.
Об этом передает Ukr.Media.
Для этого овоща опытные дачники обычно используют удобрение, которое готовится на основе борной кислоты, что считается действенным средством.
В литровую банку наливаем теплую воду, после чего разбавляем в ней половину чайной ложки сухой борной кислоты.
Затем кислоту нужно тщательно перемешать и после растворения перелить в 10-литровое ведро с водой.
В это ведро доливают 1 литр сыворотки, и весь оставшийся объем заливают водой.
На финале нужно добавить 30 капель йода, затем все это тщательно размешать.
Теперь полученный раствор можно заливать в пульверизатор и опрыскивать кабачки.
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