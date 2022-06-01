Чем подкормить кабачки для большого урожая: действенное средство

Что лучше использовать для подкормки кабачков

Для этого овоща опытные дачники обычно используют удобрение, которое готовится на основе борной кислоты, что считается действенным средством.

Как готовится такое удобрение

В литровую банку наливаем теплую воду, после чего разбавляем в ней половину чайной ложки сухой борной кислоты.

Затем кислоту нужно тщательно перемешать и после растворения перелить в 10-литровое ведро с водой.

В это ведро доливают 1 литр сыворотки, и весь оставшийся объем заливают водой.

На финале нужно добавить 30 капель йода, затем все это тщательно размешать.

Теперь полученный раствор можно заливать в пульверизатор и опрыскивать кабачки.