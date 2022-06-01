Чим підгодувати кабачки для великого врожаю: дієвий засіб

На початку літа садівники починають висадку кабачків, деякі сорти яких можуть дати урожай через 30-40 днів. При цьому перед посівом будь-якої культури важливо правильно підібрати підживлення, щоб овочі не страждали від дефіциту поживних компонентів, а господарі городів розраховували на соковиті плоди.

Про це передає Ukr.Media .

Тепер отриманий розчин можна заливати в пульверизатор і обприскувати кабачки.

На фіналі потрібно додати 30 крапель йоду, потім все це ретельно розмішати.

У це відро доливають 1 літр сироватки, і весь об'єм, що залишився, заливають водою.

Потім кислоту потрібно ретельно перемішати й після розчинення перелити в 10-літрове відро з водою.

У літрову банку наливаємо теплу воду, після чого розбавляємо в ній половину чайної ложки сухої борної кислоти.

Для цього овоча досвідчені дачники зазвичай використовують добриво, яке готується на основі борної кислоти, що вважається дієвим засобом.

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