Чим підгодувати кабачки для великого врожаю: дієвий засіб

На початку літа садівники починають висадку кабачків, деякі сорти яких можуть дати урожай через 30-40 днів. При цьому перед посівом будь-якої культури важливо правильно підібрати підживлення, щоб овочі не страждали від дефіциту поживних компонентів, а господарі городів розраховували на соковиті плоди.
Про це передає Ukr.Media.
Для цього овоча досвідчені дачники зазвичай використовують добриво, яке готується на основі борної кислоти, що вважається дієвим засобом.
У літрову банку наливаємо теплу воду, після чого розбавляємо в ній половину чайної ложки сухої борної кислоти.
Потім кислоту потрібно ретельно перемішати й після розчинення перелити в 10-літрове відро з водою.
У це відро доливають 1 літр сироватки, і весь об'єм, що залишився, заливають водою.
На фіналі потрібно додати 30 крапель йоду, потім все це ретельно розмішати.
Тепер отриманий розчин можна заливати в пульверизатор і обприскувати кабачки.
Раніше ми розповідали, які краще посадити овочі та зелень у червні, щоб зібрати щедрий урожай.
А також писали, які досвідчені садівники для багатого врожаю використовують народні засоби, щоб підгодувати моркву.