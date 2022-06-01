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Чим підгодувати кабачки для великого врожаю: дієвий засіб

Фото: який засіб використовують для підживлення кабачків (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

На початку літа садівники починають висадку кабачків, деякі сорти яких можуть дати урожай через 30-40 днів. При цьому перед посівом будь-якої культури важливо правильно підібрати підживлення, щоб овочі не страждали від дефіциту поживних компонентів, а господарі городів розраховували на соковиті плоди.

Про це передає Ukr.Media.

Що краще використовувати для підживлення кабачків

Для цього овоча досвідчені дачники зазвичай використовують добриво, яке готується на основі борної кислоти, що вважається дієвим засобом.

Як готується таке добриво

У літрову банку наливаємо теплу воду, після чого розбавляємо в ній половину чайної ложки сухої борної кислоти.

Потім кислоту потрібно ретельно перемішати й після розчинення перелити в 10-літрове відро з водою.

У це відро доливають 1 літр сироватки, і весь об'єм, що залишився, заливають водою.

На фіналі потрібно додати 30 крапель йоду, потім все це ретельно розмішати.

Тепер отриманий розчин можна заливати в пульверизатор і обприскувати кабачки.

Раніше ми розповідали, які краще посадити овочі та зелень у червні, щоб зібрати щедрий урожай.

А також писали, які досвідчені садівники для багатого врожаю використовують народні засоби, щоб підгодувати моркву.

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