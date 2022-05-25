Чем подкормить морковь, чтобы получить богатый урожай: народные средства

Чтобы получить обильный урожай сочной и полезной моркови, садоводами широко применяется подкормка будущих плодов. Для этого некоторые знатоки огородного дела вместо современных минеральных удобрений продолжают использовать народные способы.

Какие средства применяют для подкормки моркови

Птичий помет

Такой способ используют для хорошей подкормки на начальных этапах развития, так как в составе много полезных веществ.

Послед разбавляют водой в пропорции 1 к 10 (где 10 - вода), оставляют настаиваться на сутки, после чего снова разбавляют в той же пропорции.

Готовым составом можно подпитывать почву между высаженными рядами.

Настойка из сорняков

Сорняки имеют в своем составе высокое содержание азота и калия.

Начинать готовить настойку нужно загодя - за 3 недели до использования. Листья сорняков укладывают в емкость и на 3/4 заливают горячей водой. Открытую емкость оставляют на солнце, пока она не перестанет пениться - занимает это 2-3 недели, при этом содержимое нужно периодически перемешивать.

Полынь может дать неприятный запах, что легко нейтрализовать настойкой валерианы, которую можно добавить в емкость.

Готовую настойку разбавляют водой в пропорции 1 к 10 (где 10 - вода) и опрыскивают всходы.

Зола

У золы высокое содержание натрия, калия и магния, что хорошо подпитывает корнеплод и защищает от вредителей. Использовать золу можно такими способами:

разрыхлить землю и засыпать золой по 250 грамм на 1 квадратный метр, после чего полить водой;

развести золу в воде (на 10 литров воды 100 грамм золы), дать настояться на день, затем аккуратно полить всходы под корень, при этом избегая попадания на листики.

Поливать и опрыскивать можно лишь в прохладную безветренную погоду. Если лето жаркое, то поливание можно проводить только рано или на закате - для избежания стресса и возникновения у растения заболеваний.