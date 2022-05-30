Посадите эти овощи и зелень в июне, чтобы собрать обильный урожай

Опытные садоводы, готовясь к летней высадке культур, которые могут давать урожай до самой осени, соблюдают ряд правил для обеспечения растениям правильного полива и добавления удобрений с мульчированием при помощи древесной трески, скошенной травой, коры, кокосовых чипсов и джутовых дисков.

Какие высаживают овощи и зелень в июне и какие "хитрости" применяют специалисты для богатого урожая:

Овощи

Спаржевая фасоль

Ранние сорта культуры высаживают в первой половине июня, а созреть они могут через два месяца. Особенность этой фасоли - стручки употребляют до полного созревания. Приблизительно через 10 дней после завязи бобов стручки становятся сочными и нежными.

Отмечается, что от посадки спаржевой фасоли эффект будет двойным: вкусный урожай, плюс обогащение земли азотом, что содержит в себе корни, листья и цветы фасоли.

Морковь

Сорта (позднеспелые) высевают в июне для хранения в зимний период - как правило, они созревают в конце сентября - начале октября. Посадка моркови в первый месяц лета хороша тем, что в эту пору года культура не страдает от приступов морковных мух, особенно если по соседству культивируется лук.

Репа

В первой половине месяца высеваются ранние сорта культуры. Они используются при приготовлении запеканок, салатов и рагу.

Дайкон

Эта японская редька с большим корнеплодом обладает нежный и сочный вкус, содержит много витаминов, а употреблять овощ можно ежедневно.

Обычно дайкон созревает 60-100 дней. Среднеспелые и позднеспелые сорта рекомендуют высаживать во второй половине июня или начале июля. Отмечается, что если посадить весной поздний сорт, он зацветет и минует фазу образования корнеплода.

Турнепс

Его высевают в первых числах июня для зимнего хранения. Успешное выращивание турнепса в открытом грунте зависит от своевременных поливов - главное, чтобы они были умеренными (в среднем 1-2 раза в 7 дней). Недостаток влаги может сделать плод горьковатым, а ее избыток - водянистым.

Капуста

В начале июня можно высаживать ранние сорта белокочанной капусты. Эта культура имеет короткий срок созревания, при этом не предназначена для длительного зимнего хранения. Каждый сорт белокочанной капусты имеет свои сроки созревания - в среднем примерно 110 дней.

Капуста любит воду - в засушливый период ее следует поливать из расчета 2 л воды на 1 растение. Но нельзя допускать переувлажнения грунта и образования на нем корочки. Для этого почву нужно осторожно рыхлить не только у корней, но и между рядами - так воздух легче проникает в корневую систему. Саженцы капусты также нуждаются в удобрениях (лучше жидких), которые следует наносить после полива, чтобы не обжечь корневую систему.

Культивированием пекинской капусты занимаются в течение месяца. Если вы хотите вырастить ее для хранения и употребления осенью, то лучшим временем для посадки в открытый грунт считается конец июня - начало июля. Такой капусте требуется много свободного места - оптимальное расстояние между растениями составляет 35-45 см.

К поливу и разрыхлению пекинская капуста относится, как и обычная. Также нужно следить, чтобы не было застоя воды, иначе могут развиваться бактерии, что приведет к болезням растения.

Можно выращивать в июне также одну из самых скороспелых овощных культур кольраби (богата редкими витаминами К и U, и также содержит множество витамина С). Сроки созревания составляют 65-75 дней. Высаживать ее можно в несколько этапов и собирать урожай в течение всего сезона. Для посадки в июне подойдут поздние сорта такой капусты. В таком случае семена высевают сразу в открытый грунт, а позже прореживают посевы, оставляя расстояние между растениями 25-30 см.

При выборе места посадки следует учитывать, что кольраби любит солнце, но может перенести и полутень. Регулярное рыхление почвы, прополки и своевременный полив положительно на развитии растения. Следует избегать недостатка и избытка влаги, так как это отрицательно скажется на плодах.

Лук (перья)

В июне самое время посадить лук на зелень. Перья посаженого лука весной уже грубеют к этому времени, но погода еще позволяет получить новый урожай зелени. В отличие от репчатого родственника, "перьевой" лук еще более богат витамином С. Соответственно июньский лук позволит наслаждаться молодой зеленью и получать витаминный заряд в течение лета.

Удачное соседство с другими культурами позволит отогнать распространенных вредителей. Хорошим соседом, в таком случае окажется морковь, которую тоже не поздно посадить в июне, а также свекла, огурец, салат.

Огурцы

Если посадить огурцы в июне, то за лето они успеют хорошо укорениться, вырасти, и к осени дадут сочный урожай. Огурцы можно высаживать на освободившиеся участки, где раньше росли самые ранние культуры. В данном случае лук, зелень, картофель, шпинат. Желательно, чтобы в предыдущем сезоне на месте посадки огурцов не росли бахчевые культуры (тыква, арбуз, кабачки, огурцы, патиссоны, дыня).

За пару дней до посадки нужно подготовить почву, внести в нее органические удобрения. За это время земля должна прогреться и напитаться питательными веществами. Для получения хорошего урожая огурцов следует обеспечить правильный полив, особенно в стадии формирования плодов. Поливать лучше вечером, причем вода обязательно должна быть теплой, так как холодная вода может привести к заболеванию растения и замедлению развития.

Тыквы, кабачок

Культуры неприхотливы, поэтому высадка в начале лета пройдет безболезненно. Положительно в развитии скажутся хорошая освещенность и достаточное количество влаги.

При выборе ранних сортов кабачков урожай вы можете получить уже через 30-35 дней (Арал F1), 35-40 дней (Скворушка, Гайдамака), 40-45 дней (Пупсик, Искандер F1, Тармино F1, Аэронавт).

Тыква в среднем созревает 110-120 дней (Голосеменная, Титан, Новинка), но такие сорта, как "Арахисовое масло" и "Желтый гигант" могут принести урожай через 60-80 дней.

Свекла

Ранние сорта свеклы могут созреть за 80-100 дней (Красный шар, Детройт, Свекла деликатесная). Для посадки лучше всего выбирать солнечные места и позаботиться о хорошем разрыхлении. А чтобы корнеплод хорошо развивался, важно обеспечивать своевременный и умеренный полив.

Томаты

Ранние сорта могут принести урожай уже через 90-100 дней (Загадка, Ляна красная, Солерос F1, Толстой F 1). Полив растения нужно проводить под корень, избегая попадания на листву, в противном случае это может привести к заболеваниям. До завязывания плодов достаточно обеспечивать влажность почвы во избежание пересыхания, а когда начнут расти плоды следует проводить регулярные поливы, поддерживая влажность на одном уровне.

Горох

Высадка производится в первой половине июня. Почва должна быть хорошо удобрена и увлажнена. По жаркому лету, растение нуждается в регулярном поливе.

Пряные травы

Укроп

Наиболее благоприятный период для высева считается вторая половина июня. Рекомендуют выбирать участки, на которые солнечные лучи попадают только к первой половине дня.

Для получения качественной зелени укроп лучше высевать в нейтральную почву, хорошо удобренную и прикормленную. Сеять семена нужно в хорошо разрыхленную землю, на глубину примерно 2 см, и полить после посева. Помните о комфортной влажности, так как из-за засухи растение прекращает свое развитие, при избытке влаги и застое воды оно ослабевает и становится склонным к заболеваниям. Правильный уход позволит есть молодую зелень уже через 35 дней.

Петрушка

Летом петрушку можно высевать конвейерным способом - через 2-3 недели. Это позволяет всегда иметь свежую зелень на своем столе. Нужны регулярные поливы, рыхление, прополки и прореживания. Если вы выращиваете петрушку на зелень, то прореживание получается естественным образом.

Салат

Салат высеивают каждые две недели, чтобы иметь зелень на столе все лето. Полное созревание культуры наступает через 25-50 дней - в зависимости от сорта. Салату нужно равномерное количество влаги при поливах - лучше это делать вечером. Когда начинают формироваться кочаны поливы следует убавить, так как в такой период избыток влаги может привести к загниванию культуры.

Базилик

Под посадку нужно выбирать хорошо освещенное и удобренное место. Лучше культуру высаживать после 15-го числа, когда не будет угрозы понижения (критического) температуры. Подкормку нужно проводить дважды в месяц. Помните, что во время цветения базилика полив нужно сокращать.

Шпинат

Эту культуру можно высевать несколько раз в сезон (интервал 20-30 дней). Кстати, количество белка в шпинате - в разы больше, чем в бобовых.

Цветник

В июне заканчивается посев однолетних культур (календула, бархатцы, кларкия, космея и др). Это быстрорастущие растения, и они будут украшать сад до самых заморозков. Из многолетников - маргаритка, турецкая гвоздика, колокольчик, наперстянка и др.

Уход за цветами сводится к удалению сорняков, поливу, подкормке и разрыхлению почвы. Удобрение вносится под корневую часть растения, как органическое, так и специальное - цветочное.