Поділиться зворушливим посланням. Королівська експертка висловилася про Кейт Міддлтон

Очікується, що наприкінці цього року принц і принцеса Уельські презентують нову різдвяну листівку, як роблять це щороку. І королівська експертка поділилася своїми думками щодо того, яке зворушливе послання може представити шанувальникам Кейт Міддлтон, яка нещодавно завершила курс хіміотерапії на тлі боротьби з раком.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Express розповідає, що сказала фахівчиня.

Експертка поділилася своїм прогнозом

За словами Інгрід Сьюард, у різдвяній листівці принцеса Уельська "зосередиться на родині".

"Це, безумовно, буде фото з родиною, оскільки традиційно саме це ми бачимо кожного року. Це підкреслить близькість Міддлтон з її дітьми", - пояснює вона

Експертка припускає, що це буде зображення їхніх обіймів. Ще, на думку Інгрід, фотопослання символізуватиме закінчення її боротьби з раком та її намір рухатися далі.

Крім того, за словами спеціалістки, листівка може містити позитивний образ Кейт, який буде своєрідною відсилкою до скандалу, що виник через невдалий фотошоп фото королівської родини, приуроченому до Дня матері.

На різдвяній листівці, яку Вільям і Кейт презентували минулого року, вони були зображені разом із трьома дітьми. На чорно-білому фото всі постали у білих сорочках та джинсах. Автором знімка був Джош Шіннер, який сфотографував сім'ю у їхньому будинку у Віндзорі.

Що відомо про лікування Кейт Міддлтон

Нагадаємо, на початку вересня Кейт повідомила про завершення курсу хіміотерапії після того, як на початку року у неї виявили рак. Згодом, через кілька тижнів, принцеса Уельська повідомила про повернення до королівських обов'язків, оскільки стан її здоров'я покращився.

Про свій діагноз дружина принца Вільяма повідомила громадськості у березні. Напередодні вона перенесла операцію на черевній порожнині.

Міддлтон не уточнювала подробиць про форму раку, проте постійно дякувала прихильникам за підтримку та теплі слова, які отримувала з різних куточків світу.

Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)