6 зірок, які зараз борються з раком

Рак - це серйозне захворювання, від якого не застрахований ніхто. За статистикою, щороку від онкологічних хвороб помирає близько одного з дев'яти чоловіків і однієї з дванадцяти жінок.

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зірок, які зараз борються з онкологією.

Кейт Міддлтон

Про захворювання принцеси Уельської стало відомо з відео, опублікованого 22 березня у соцмережах. У ньому Кейт розповіла, що рак виявили лікарі після операції на черевній порожнині.

Однак вона не уточнила, який саме тип онкології у неї, лише зазначивши, що отримала якісну медичну допомогу. Судячи з останніх новин, стан Міддлтон дійсно покращився. Вона завершила курс хіміотерапії.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Г'ю Джекман

Знаменитості, які зіштовхнулися з раком, часто використовують свою популярність, щоб привернути увагу до важливих питань. У травні, наприклад, Г'ю Джекман записав відео, в якому нагадав про необхідність наносити сонцезахисний крем і регулярно відвідувати лікаря.

Це пов'язано з тим, що у 2013 році акторові видалили злоякісну пухлину, проте у 2024-му року хвороба повернулася, і йому довелося знову проходити курс лікування. У Джекмана діагностували рак шкіри - базальноклітинну карциному, одне з найпоширеніших онкологічних захворювань.

Г'ю Джекман (фото: instagram.com/thehughjackman)

Дон Омар

Відомий пуерториканський репер Дон Омар, який знімався у п'ятьох частинах "Форсажу", влітку повідомив, що у нього діагностували рак. Артист опублікував фото, де показав свою руку з червоною стрічкою. Нині він лікується та вірить, що йому вдасться побороти онкологію.

Репер не став вдаватися в подробиці та розповідати, який саме вид цього недугу у нього діагностували.

Дон Омар (фото: (фото: instagram.com/donomar)

Кевін Джонас

До заклику проходити медичні обстеження долучився і Кевін Джонас. На початку літа музикант опублікував відео в Instagram, де розповів, що після нещодавнього огляду лікарі виявили в нього базальноклітинну карциному на правому боці чола, як і в Г'ю Джекмана. За словами Джонаса, його стан покращився, але він не став ділитися додатковими подробицями про своє здоров'я.

Кевін Джонас (фото: instagram.com/kevinjonas​​​​​​​)

Карл III

У короля Великої Британії рак було виявлено під час операції на простату. Офіційні представники підтвердили цю інформацію, але не розкрили, який саме тип онкологічного захворювання у монарха і на якій стадії воно перебуває. Незважаючи на сумний характер новини, вона зіграла важливу роль у приверненні уваги до проблеми раку.

Карл III​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Герцогиня Йоркська

Цей рік виявився непростим для британської монархії. Ще однією фігурою, якій поставили діагноз рак, стала Сара Фергюсон, у якої виявили рак шкіри. Це сталося через кілька місяців після того, як вона перенесла мастектомію для лікування раку молочної залози. Проте герцогиня Йоркська зберігає бойовий дух і продовжує сміливо боротися з хворобою.

Герцогиня Йоркська (фото: Вікіпедія)