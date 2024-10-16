Поделится трогательным посланием. Королевский эксперт высказалась о Кейт Миддлтон

Ожидается, что в конце этого года принц и принцесса Уэльски представят новую рождественскую открытку, как делают это каждый год. И королевский эксперт поделилась своими мыслями относительно того, какое трогательное послание может представить поклонникам Кейт Миддлтон, которая недавно завершила курс химиотерапии на фоне борьбы с раком.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express рассказывает, что сказала специалист.

Эксперт поделилась своим прогнозом

По словам Ингрид Сьюард, в рождественской открытке принцесса Уэльская "сосредоточится на семье".

"Это, безусловно, будет фото с семьей, поскольку традиционно именно это мы видим каждый год. Это подчеркнет близость Миддлтон с ее детьми", - объясняет она.

Эксперт предполагает, что это также будет изображение их объятий. Еще, по мнению Ингрид, фотопослание будет символизировать окончание ее борьбы с раком и ее намерение двигаться дальше.

Кроме того, по словам специалистки, открытка может содержать положительный образ Кейт, который будет своеобразной отсылкой к скандалу, возникшему из-за неудачного фотошопа фото королевской семьи, приуроченном ко Дню матери.

На рождественской открытке, которую Уильям и Кейт презентовали в прошлом году, они были изображены вместе с тремя детьми. На черно-белом фото все предстали в белых рубашках и джинсах. Автором снимка был Джош Шиннер, который сфотографировал семью в их доме в Виндзоре.

Что известно о лечении Кейт Миддлтон

Напомним, в начале сентября Кейт сообщила о завершении курса химиотерапии после того, как в начале года у нее был обнаружен рак. Впоследствии, через несколько недель, принцесса Уэльская сообщила о возвращении к королевским обязанностям, поскольку состояние ее здоровья улучшилось.

О своем диагнозе супруга принца Уильяма сообщила общественности в марте. Накануне она перенесла операцию на брюшной полости.

Миддлтон не уточняла подробностей о форме рака, однако постоянно благодарила поклонников за поддержку и теплые слова, которые получала из разных уголков мира.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)