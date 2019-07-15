Как не подхватить опасную инфекцию: простые правила от доктора Комаровского

Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский поведал о пяти простых правилах

Докор Комаровский рассказал о пяти главных правилах приготовления, употребления и хранения пищевых продуктов. Эти простые советы помогут вам и вашим домочадцам избежать опасных кишечных инфекций. Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

По словам Евгения Комаровского, очень важно тщательно следить за гигиеной рук, обработкой продуктов, условиями их хранения и т. д.

Правило № 1. Чаще мойте руки перед едой

Перед тем, как брать пищевые продукты и употреблять их, нужно обязательно мыть руки. Особенно, если вы посещаете рынок и касаетесь там сырых продуктов, к примеру, мяса.

Комаровский рассказал, как не заболеть кишечной инфекцией (фото: cleanmyspace.com)

​​​​​​Правило № 2. Поддавайте продукты тщательной термической обработке.

Продукты питания должны быть хорошо проварены или прожарены. Избегайте употребления сырых морских продуктов, недожаренного мяса, особенно мяса птицы.

Правило №3. Сырое отдельно от приготовленного

Сырые продукты не должны контактировать с готовыми, поскольку могут передавать опасные микроорганизмы. Особенно это касается сырых яиц и блюд из них – домашнего майонеза, разнообразных муссов и т. д.

Правило № 4. Храните продукты при безопасной температуре

Не стоит хранить продукты питания при комнатной температуре, поскольку в них очень быстро размножаются микроорганизмы. Готовую еду нужно хранить в горячем, охлажденном или замороженном виде.

Правило № 5. Используйте безопасную воду и безопасные продукты.

Все фрукты и овощи нужно чистить перед употреблением. А воду лучше использовать бутилированную, если в качестве воды есть сомнения, ее лучше прокипятить.

Комаровский рассказал, как не заболеть кишечной инфекцией (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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