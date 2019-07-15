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Как быстрее научить детей разговаривать: Комаровский дал полезные советы

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 08:44
Как быстрее научить детей разговаривать: Комаровский дал полезные советы
Фото: Доктор Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский назвал 7 "уловок" для ускорения развития детской речи

Евгений Комаровский дал советы родителям, как можно быстрее научить детей разговаривать. Известный педиатр изложил их в 7 простых, но действенных рекомендациях. На своей странице в Instagram доктор высшей категории привел выдержки из лекций от "The Piri-piri Lexion". 

Доктор Комаровский, который ранее рассказал о безопасном использовании кондиционера при маленьких детях, коснулся вопроса развития детской речи.

1. Описывайте все

Рассказывайте где вы, что делаете и куда идете, что видите. Рассказывайте о том, что вам и ребенку интересно.

2. Задавайте вопросы

Даже если ребенок еще не может ответить - задавайте вопросы. Делайте правильную интонацию, чтобы ребенок понимал, что это вопрос.

3. Рассказывайте истории

Представте какой либо предмет или объект и расскажите о нем все, что знаете.

Как быстрее научить детей разговаривать: Комаровский дал полезные советы

Иллюстративное фото: pixabay.com

4. Будьте позитивны

Общение и разговор - это не только описание или объяснение чего-либо. Сделайте разговор веселым и позитивным.

5. Исключите детскую речь

Дети с раннего возраста понимают намного больше, чем мы думаем. Поэтому не стоит сильно упрощать речь. Говорите простыми словами, но как со взрослым человеком.

6. Жестикулируйте

Невербальное общение также значит многое для того, чтобы ребенок вас понимал.

7. Остановитесь и слушайте

Дайте ребенку возможность повторить или ответить.

Как быстрее научить детей разговаривать: Комаровский дал полезные советы

7 советов для ускорения развития детской речи (Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Как сообщалось ранее, недавно Евгений Комаровский рассказал, можно ли повредить ребенку частым промыванием носа физраствором.

Также мы писали о том, что доктор Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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