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Як не підхопити небезпечну інфекцію: прості правила від доктора Комаровського

STYLERЖиття    15.07.2019 - 22:15
Як не підхопити небезпечну інфекцію: прості правила від доктора Комаровського
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський розповів про п'ять простих правил

Докор Комаровський розповів про п'ять головних правил приготування, вживання та зберігання харчових продуктів. Ці прості поради допоможуть вам і вашим домочадцям уникнути небезпечних кишкових інфекцій. Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Євгена Комаровського, дуже важливо ретельно стежити за гігієною рук, обробкою продуктів, умовами їх зберігання і т. д.

  • Правило № 1. Частіше мийте руки перед їдою

Перед тим, як брати харчові продукти і вживати їх, потрібно обов'язково мити руки. Особливо, якщо ви відвідуєте ринок і торкаєтеся там сирих продуктів, наприклад, м'яса.

Як не підхопити небезпечну інфекцію: прості правила від доктора Комаровського

Комаровський розповів, як не захворіти на кишкову інфекцію (фото: cleanmyspace.com)

  • Правило № 2. Піддавайте продукти ретельній термічній оброці.

Продукти харчування повинні бути добре проварені або просмажені. Уникайте вживання сирих морських продуктів, несмаженого м'яса, особливо м'яса птиці.

  • Правило №3. Сире окремо від приготованого

Сирі продукти не повинні контактувати з готовими, оскільки можуть передавати небезпечні мікроорганізми. Особливо це стосується сирих яєць і страв з них – домашнього майонезу, різноманітних мусів і т. д.

  • Правило № 4. Зберігайте продукти при безпечній температурі

Не варто зберігати продукти харчування при кімнатній температурі, оскільки в них дуже швидко розмножуються мікроорганізми. Готову їжу потрібно зберігати в гарячому, охолодженому або замороженому вигляді.

  • Правило № 5. Використовуйте безпечну воду та безпечні продукти.

Всі фрукти і овочі потрібно чистити перед вживанням. А воду краще використовувати бутильовану, якщо в якості води є сумніви, краще прокип'ятити.

 

Комаровський розповів, як не захворіти на кишкову інфекцію (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, Уляна Супрун нещодавно розповіла про те, як зрозуміти, що морозиво зберігалося неправильно і його краще не вживати. Також чиновниця розповіла про деякі види морозива, термін зберігання яких складає всього добу.

Раніше Євген Комаровський розповів, чи можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізрозчином.

Також ми писали про те, що доктор Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

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