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Огромная ошибка: Комаровский разрушил миф об опасном заболевании

STYLERЖизнь    14.07.2019 - 08:40
Огромная ошибка: Комаровский разрушил миф об опасном заболевании
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский рассказал, что нужно знать о дифтерии

Евгений Комаровский снова поделился своими знаниями в области медицины и разрушил миф об опасном заболевании - дифтерии. Соответствующий пост эксперт опубликовал в соцсети Instagram.

Дифтерия - инфекционное заболевание, которое протекает в виде острого воспаления верхних дыхательных путей, например, глотки, носа, кожи, глаз и половых органов.

По словам Комаровского, даже если у человека нет миндалин, он все равно может заболеть дифтерией, хотя распространенный миф гласит обратное. Порой это может быть даже смертельно опасно.

"Это я к тому, что если вам удалили миндалины, и вы на этом основании решили не прививаться от дифтерии, то это огромная ошибка. Прививайтесь", - подытожил эксперт.

Комаровский рассказал о дифтерии (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Как сообщалось ранее, доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

Также мы писали о том, что недавно Евгений Комаровский рассказал, можно ли повредить ребенку частым промыванием носа физраствором.

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