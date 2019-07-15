Хранится только сутки: Супрун предупредила об опасности популярного десерта

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун посоветовала отказаться от потребления десерта, если у вас возникли сомнения относительно его правильного хранения

Уляна Супрун рассказала, как правильно выбрать мороженое летом, чтобы не получить в дополнение к вкусному десерту листериоз, сальмонеллез и кишечную палочку. Об этом и. о. министра здравоохранения сообщила на своей странице в Facebook

По словам Супрун, мороженое - это такой же белковый продукт, как молоко и сыр. Поэтому его важно правильно хранить, чтобы не получить острую кишечную инфекцию.

Чиновница посоветовала обратить внимание на несколько факторов перед тем, как употреблять десерт. Ведь помимо срока годности, важно, чтобы мороженое хранилось при температуре на выше -16 градусов по Цельсию. Ведь температурные колебания влияют не только на внешний вид десерта, но и на количество микробов, размножающихся внутри, если эта норма была нарушена.

Супрун рассказала об опасности некачественного мороженого (фото: pixabay.com)

Каким должно быть "правильное мороженое":

холодное и плотное;

иметь правильную форму без деформаций;

в упаковке не должно быть инея;

иметь однородную консистенцию;

в мороженом не должно быть кусков льда или маслянистого вкуса;

глазурь не может иметь налета или трещин.

Супрун рассказала об опасности некачественного мороженого (фото: pixabay.com)

Если мороженое не соответствует хотя бы одной из этих норм, Супрун советует отказаться от потребления десерта.

Также глава Минздрава сообщила немаловажный факт для любителей мороженого "на вес". По словам Супрун, срок годности этого десерта - только сутки.

"Если же продавцы или владельцы уличной точки, продолжают продавать такое мороженое дальше, у покупателей есть риск заразиться листериозом, сальмонеллезом и кишечной палочкой", - предупреждает Супрун.

Как выбрать качественное мороженое Многие люди не представляют лето без мороженого Но этот десерт важно правильно выбирать, чтобы получить только наслаждение. В месяц мороженого, вместе с Микроб и я рассказываем, как это сделать: http://bit.ly/2JygJbI Классическое мороженое — белковый продукт. Это значит, что его так же, как и молоко или сыр, важно правильно хранить, чтобы не получить в результате потребления острые кишечные инфекции. Поэтому выбирая мороженое среди всего разнообразия вариантов, обращайте внимание на несколько факторов. Кроме срока годности, следует проверять соблюдение температурного режима хранения мороженого — не выше -16°С. Соблюдение температурного режима влияет как на внешний вид, так и вкус мороженого. Кроме того, температурные колебания могут приводить к тому, что внутри упаковки стремительно увеличиваться количество микробов. Ведь мороженое от самого начала — не совершенно стерильный продукт. Например, согласно ГОСТ, в одном грамме мороженого с сушеными фруктами и ягодами, орехами, изюмом, курагой, черносливом, может содержаться до 100 тысяч посторонних микробных клеток, до 500 клеток плесени и в 100 клеток дрожжей. Если продукт правильно хранить — эти цифры не изменятся, и он будет безопасным. То каким должно быть правильное мороженое: Прежде всего — холодным и плотным, когда достаете его из морозильной камеры. Правильной формы. Если верхушку мороженого деформирован — это может свидетельствовать о нарушении температурного режима при хранении. Внутри упаковки не должно быть инея и следов продукта на обертке. Мороженое должно иметь равномерную консистенцию. Смакуя десерт, вы не должны чувствовать кристаллы льда, маслянистый вкус или “песок на зубах” (кристаллы лактозы). На глазури не должно быть налета или трещин. Любое несоответствие свидетельствует о несоблюдении режимов взбивания, заморозки и хранения мороженого. Безопаснее отказаться от такого десерта. Если любите мороженое “на развес”, имейте в виду, что срок его хранения очень мал — всего одни сутки. Если же продавцы или владельцы уличной точки, продолжают продавать такое мороженое дальше, у покупателей есть риск заразиться листериозом, сальмонеллезом и кишечной палочкой. Помните, что мороженое — это прежде всего приятный десерт, а не эффективный способ спастись в жару. Для того, чтобы лучше чувствовать себя в жаркую погоду, нужно много пить и потеть, а также находиться в тени и защищать себя от прямых солнечных лучей. Когда из кожи испаряется влага, наш организм охлаждается. Подробнее о том, как пережить жару: http://bit.ly/2Se6NHa Тот самый пост про мороженое и больное горло: http://bit.ly/2LTv04v Вкусного и приятного лета. Видео hromadske.ua Опубликовано Ульяна Супрун Воскресенье, 14 июля 2019 г.

Супрун рассказала об опасности некачественного мороженого видео: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, Уляна Супрун резко высказалась по поводу длительного декретного отпуска в Украине, назвав такие "льготы" советским пережитком. Глава Минздрава считает, что нужно коренным образом менять всю систему, чтобы дать возможность женщинам возможность успешно совмещать материнство и самореализацию в профессии.

Также и. о. министра охраны здровья раскриткиовала законопроект №6449 о принудительной катрации и открытом реестре педофилов. Супрун считает, что подобные нововведения не помогут, а только навредят жертвам насилия.