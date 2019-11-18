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Подбросило на несколько метров: в Черкассах чуть не линчевали лихача, который сбил женщину (видео)

STYLERПроисшествия    18.11.2019 - 08:42
Подбросило на несколько метров: в Черкассах чуть не линчевали лихача, который сбил женщину (видео)
В Черкассах водитель сбил женщину (Фото: коллаж РБК-Украина)

Водитель авто на еврономерах после ДТП устроил гонку с полицией

В Черкассах водитель-лихач сбил женщину - от мощного удара пострадавшую подбросило на несколько метров вверх - а затем просто затащил ее в салон своего Mercedes-Benz на заднее сиденье и попытался скрыться. Все это произошло на глазах свидетелей, и шокированные люди бросились вдогонку. Об этом передали в сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Нарушителя в итоге удалось задержать полицейским, при этом водителя на еврономерах чуть не "линчевали" граждане, которые также подбежали к злоумышленнику и начали потасовку с ним.

Как рассказали правоохранители, ДТП произошло на улице Благовестная. Водитель двигался на большой скорости и совершил наезд на женщину, после чего решил уехать с места аварии. После того, как лихач затащил в авто пострадавшую, он также быстренько собрал обломки разбитого бампера (от сильного удара была также деформирована передняя часть машины).

Кроме ошарашенных прохожих, свидетелем происшествия стал также работник Главка Черкасской полиции. Он начал преследовать нарушителя, подавая сигналы фарами, жестом руки и сигналом автомобиля, но водитель Мерседеса не реагировал и продолжал движение. Полицейский попытался "подрезать" беглеца, но тот объехал автомобиль "копа" и умышленно совершил столкновение с ним.

В Черкассах водитель сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП (Фото: ch.npu.gov.ua)

Когда правоохранитель вышел из машины, люди уже подбежали к лихачу и начали потасовку.

"Чтобы избежать самосуда полицейский оградил мужчину и немедленно сообщил о происшествии "скорой" и вызвал на место следственно-оперативную группу. Граждане, увидев, что на месте присутствует работник полиции, успокоились", - говорится в сообщении.

Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы.

В полиции рассказали, что решается вопрос об открытии криминального производства по ст. 286 УК.

Видео: В Черкассах с погоней задержали водителя-лихача, который сбил женщину

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