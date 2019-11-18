Підкинуло на кілька метрів: у Черкасах ледь не лінчували лихача, який збив жінку (відео)

У Черкасах водій збив жінку (Фото: колаж РБК-Україна)

Водій авто на єврономерах після ДТП влаштував перегони з поліцією

У Черкасах водій-лихач збив жінку - від потужного удару постраждалу підкинуло на кілька метрів вгору - а потім просто затягнув її в салон свого Mercedes-Benz на заднє сидіння і спробував втекти. Все це сталося на очах свідків, і шоковані люди кинулися навздогін. Про це передали в сектор комунікації поліції Черкаської області.

Порушника в результаті вдалося затримати поліцейським, при цьому водія на єврономерах ледь не лінчували" громадяни, які також підбігли до зловмисника і почали бійку з ним.

Як розповіли правоохоронці, ДТП сталася на вулиці Благовісна. Водій рухався на великій швидкості та скоїв наїзд на жінку, після чого вирішив виїхати з місця аварії. Після того, як він затягнув в авто постраждалу, він також швиденько зібрав уламки розбитого бампера (від сильного удару була деформована передня частина машини).

Крім ошелешених перехожих, свідком події став також працівник Главку Черкаської поліції. Він почав переслідувати порушника, подаючи сигнали фарами, жестом руки та сигналом автомобіля, але водій Мерседеса не реагував і продовжував рух. Поліцейський спробував "підрізати" втікача, але той об'їхав автомобіль "копа" і навмисне скоїв зіткнення з ним.

У Черкасах водій збив жінку і намагався втекти з місця ДТП (Фото: ch.npu.gov.ua)

Коли правоохоронець вийшов з машини, люди вже підбігли до лихача і почали бійку.

"Щоб уникнути самосуду поліцейський огородив чоловіка та негайно повідомив про подію "швидку" та викликав на місце слідчо-оперативну групу. Громадяни, побачивши, що на місці присутній працівник поліції, заспокоїлися", - йдеться в повідомленні.

Постраждала у вкрай важкому стані була госпіталізована в реанімаційне відділення місцевої лікарні.

У поліції розповіли, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 КК.

Відео: У Черкасах із гонитвою затримали водія-лихача, який збив жінку