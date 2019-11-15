ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опасные разборки: в Киеве автомобиль сбил водителя во время конфликта (видео)

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 12:45
Опасные разборки: в Киеве автомобиль сбил водителя во время конфликта (видео)
ДТП на проспекте Победы 14 ноября (Коллаж РБК-Украина)

Водители на проспекте Победы решили выяснить отношения на дороге, но им помешал еще один автомобиль

В Киеве водителя, который шел разбираться с другим участником движения, сбил автомобиль. Инцидент произошел вечером в четверг, 14 ноября, на проспекте Победы. Детали происшествия сообщили на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Два участника дорожного движения не поделили полосу и остановились, чтобы выяснить свои отношения. На видео, которое появилось в сети, видно, что на проспекте Победы остановилось два автомобиля. Из одного из них вышел водитель и направился ко второму автомобилю, чтобы побеседовать со своим оппонентом.

Однако, как только мужчина вышел на проезжую часть, он сам стал жертвой ДТП – он попал под колеса другого автомобиля, которые проезжал по проспекту. От сильного удара мужчина перелетел через припаркованные машины и упал на асфальт.

"На проспекте Победы дорожный конфликт между двумя водителями закончился наездом на одного из них третьим участником дорожного движения. Живой. Политравмы", - сказано в сообщении.

Жуткое ДТП на проспекте Победы 14.11 2019

На место происшествия вызвали патрульную полицию и скорую медицинскую помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу с множественными травмами. Отмечается, что он находится в тяжелом состоянии, но живой.

В Харькове произошло тройное ДТП, есть погибший Изображал пешехода: в Сумах словили пьяного в хлам водителя (видео)
Новости Украины КиевДТП
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь