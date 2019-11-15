Опасные разборки: в Киеве автомобиль сбил водителя во время конфликта (видео)

ДТП на проспекте Победы 14 ноября (Коллаж РБК-Украина)

Водители на проспекте Победы решили выяснить отношения на дороге, но им помешал еще один автомобиль

В Киеве водителя, который шел разбираться с другим участником движения, сбил автомобиль. Инцидент произошел вечером в четверг, 14 ноября, на проспекте Победы. Детали происшествия сообщили на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Два участника дорожного движения не поделили полосу и остановились, чтобы выяснить свои отношения. На видео, которое появилось в сети, видно, что на проспекте Победы остановилось два автомобиля. Из одного из них вышел водитель и направился ко второму автомобилю, чтобы побеседовать со своим оппонентом.

Однако, как только мужчина вышел на проезжую часть, он сам стал жертвой ДТП – он попал под колеса другого автомобиля, которые проезжал по проспекту. От сильного удара мужчина перелетел через припаркованные машины и упал на асфальт.

"На проспекте Победы дорожный конфликт между двумя водителями закончился наездом на одного из них третьим участником дорожного движения. Живой. Политравмы", - сказано в сообщении.

Жуткое ДТП на проспекте Победы 14.11 2019

На место происшествия вызвали патрульную полицию и скорую медицинскую помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу с множественными травмами. Отмечается, что он находится в тяжелом состоянии, но живой.