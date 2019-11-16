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Под Полтавой гражданин Турции на Mercedes насмерть сбил женщину

STYLERПроисшествия    16.11.2019 - 19:57
Под Полтавой гражданин Турции на Mercedes насмерть сбил женщину
Под Полтавой в ДТП погибла женщина (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Женщина скончалась в карете "скорой"

Гражданин Турции устроил смертельное ДТП под Полтавой, в результате которого погибла женщина. Авария случилась на 349-м км автодороги Киев - Харьков 15 ноября, передает издание "Кременчуцька газета".

Отмечается, что иностранец за рулем Mercedes совершил наезд на женщину, которая вышла на дорогу в не установленном для этого месте. Мужчина 1966 года не справился с управлением авто и сбил ее.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую, однако от полученных травм женщина скончалась в карете "скорой помощи".

Под Полтавой гражданин Турции на Mercedes насмерть сбил женщину

Под Полтавой гражданин Турции насмерть сбил женщину (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Личность погибшей устанавливается.

Сообщается, что женщина вышла на проезжую часть внезапно.

С какой скоростью ехал гражданин Турции в авто - не уточняется.

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