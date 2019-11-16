Гибель 18-летней девушки-боксера под Киевом: страшные детали трагедии

Амина Булах (фото: fbu.org.ua)

Боксер Амина Булах трагически погибла в Тарасовке Киевской области

18-летняя боксер Амина Булах, которая входила в состав молодежной сборной Украины, трагически погибла в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации Украины по боксу.

В то же время в Национальной полиции рассказали, что в Тарасовке Киево-Святошинского района поезд сбил 18-летнюю девушку, которая была в наушниках и не заметила приближение состава.

Амина Булах с тренером (фото: соцсети)

Как оказалось, именно бронзовая призер молодежного чемпионата Европы Амина Булах оказалась под колесами поезда в четверг, 14 ноября. Девушка поздно вечером вышла из аптеки и не заметила приближения состава, который направлялся из Киева в сторону Фастова.

Под Киевом погибла боксер Амина Булах (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

В сети также появилось видео из камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент гибели спортсменки. Но из-за излишней жестокости оно было удалено. На записи видно, что девушка не торопясь переходит пути, не видя состав. Когда поезд наезжает на нее, спортсменку отбрасывает на несколько метров.

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