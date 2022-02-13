"Подаем петицию": KALUSH Orchestra обратились к украинцам после скандального финала Нацотбора

Артист отметил, что KALUSH Orchestra добивается лишь справедливости и прозрачности, посему обратилась к представителям Общественного вещателя "Суспільне" с просьбой показать лист с результатами подсчета голосов зрителей.

Но в ответ перед ними "фамильярно закрыли двери перед носом".

"Калуши" хотят проверить результаты подсчета голосования

Также Псюк поблагодарил украинцев за поддержку, положительно высказался о других участниках Нацотбора, которые выступали, а также рассказал, что "десятки тысяч" людей сейчас пишут о фальсификации результатов.

KALUSH Orchestra высказались по поводу ситуации с Нацотбором на Евровидение 2022 (фото: скрин instagram.com/stories/kalush.official)

KALUSH Orchestra раскритиковал "Суспільне" из-за скандального финала Нацотбора

"Мы хотели докопаться до истины и узнать, увидеть тот листочек, на котором пишут все эти результаты, которые путали так много людей. И что за цирк вчера был - непонятно!..

...Мы хотели просто посмотреть и узнать всю ту информацию. На что фамильярно перед нами закрыли двери, перед самым носом. С нами от "Суспільного" никто не хотел разговаривать. Просто все начали расходиться. Менеджеру моему сказали "Закрой свой рот". У нас есть это на видео", - описал ситуацию музыкант.

Псюк считает, что "тут не все чисто", и такое подозрение разделяет большое количество граждан: "Сейчас гудят все СМИ, все жюри, и все согласны с тем, что "Суспільне" перед целым миром просто опозорило нашу страну".

Лидер KALUSH Orchestra сделал заявление после скандального финала Нацотбора (фото: скрин instagram.com/stories/kalush.official)

KALUSH Orchestra готовит петицию и предупреждает об информкампании против них

"Но оказывается - мир не без добрых людей. И сейчас нам прилетает очень-очень много информации от разных источников. Есть прямо интересная инфа. Всю информацию мы подаем куда следует. И мы подаем петицию к президенту", - заявил фронтмен группы KALUSH Orchestra, и добавил, что о подробности раскроет чуть позже.

Артист при этом пожаловался на начало информационной кампании против них, и активное создание и рассылку фейковых сообщений по всем социальным сетям от их имени, в которых пишут "не очень хорошие вещи".

"Короче, кто-то тут явно против нас. Разберемся. Следите только за официальными источниками. А еще хочу обратить внимание, что очень много комментариев на всех соцсетях "Суспільного" чистятся. И попробуйте найти свой коммент, если вы вчера писали на "Суспільне", что бы им могло не понравиться", - говорит музыкант.

KALUSH Orchestra готовит петицию по имени президента (фото: скрин instagram.com/stories/kalush.official)

Детали скандала на финале Нацотбора

Во время объявления зрительских баллов возникла ошибка - ведущий Тимур Мирошниченко отдал 2 балла сначала группе Our Atlantic, а затем исправился, и передал их CLOUDLESS. Он сказал в эфире, что впервые увидел протокол и не разобрался с цифрами. После этого табличка с баллами вообще исчезла с экрана, а появилась уже после оглашения результатов.

Финал Нацотбора на Евровидение 2022 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Впоследствии в Facebook Мирошниченко объяснил, что в конверте результаты были правильными, однако в редакторской кто-то запаниковал, что Тимур что-то говорит не то. В результате балы стали такими, какими с самого начала их озвучивал ведущий, но "крайним" все же сделали его.

О результатах, ошибках во время объявления баллов и других ляпах уже начали высказываться украинские звезды. А ведущий Владимир Остапчук даже записал пародию.

А лидер группы KALUSH Orchestra заявил, то могла быть фальсификация результатов, и что этот вопрос может быть решен "в судебном порядке".

Напомним, что KALUSH Orchestra на финале дали 6 баллов от жюри и 8 баллов от зрителей - общий результат составил 14 баллов.

У Алины Паш баллы распределились так: 8 от жюри и 7 от зрителей, и в итоге получилось 15 баллов.

Видео: выступление KALUSH Orchestra на финале Нацотбора на Евровидение 2022 с песней "Стефанія"

Видео: выступление Alina Pash на финале Нацотбора на Евровидение 2022 с песней "Тіні забутих предків"