"Подаємо петицію": KALUSH Orchestra звернулися до українців після скандального фіналу Нацвідбору

Група KALUSH Orchestra після перемоги Alina Pash на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022, який ознаменувався скандалом через сумніви публіки та фіналістів про правдивість підрахунку голосів глядацького голосування, вирішили підготувати петицію на ім'я президента України.
Про це лідер колективу Олег Псюк розповів у Instagram групи в stories.
Артист зазначив, що Kalush Orchestra домагається лише справедливості і прозорості, тому звернулася до представників Суспільного мовника "Суспільне" з проханням показати лист з результатами підрахунку голосів глядачів.
Але у відповідь перед ними "фамільярно закрили двері перед носом".
Також Псюк подякував українцям за підтримку, позитивно висловився про інших учасників нацвідбору, які виступали, а також розповів, що "десятки тисяч" людей зараз пишуть про фальсифікацію результатів.
KALUSH Orchestra висловилися щодо ситуації з Нацвідбором на Євробачення 2022 (фото: скрін instagram.com/stories/kalush.official)
"Ми хотіли докопатися до істини та дізнатися, побачити той листочок, на якому пишуть всі ці результати, які плутали так багато людей. І що за цирк вчора був - незрозуміло!..
...Ми хотіли просто подивитися і дізнатися всю ту інформацію. На що фамільярно перед нами закрили двері, перед самим носом. З нами від "Суспільного" ніхто не хотів розмовляти. Просто всі почали розходитися. Менеджеру моєму сказали "Закрий свій рот". У нас є це на відео", - описав ситуацію музикант.
Псюк вважає, що "тут не все чисто", і таку підозру поділяє велика кількість громадян: "Зараз гудуть всі ЗМІ, всі журі, і всі згодні з тим, що "Суспільне" перед цілим світом просто зганьбило нашу країну".
Лідер KALUSH Orchestra зробив заяву після скандального фіналу Нацвідбору (фото: скрін instagram.com/stories/kalush.official)
"Але виявляється - світ не без добрих людей. І зараз нам прилітає дуже-дуже багато інформації від різних джерел. Є прямо цікава інфа. Всю інформацію ми подаємо куди слід. І ми подаємо петицію до президента", - заявив фронтмен групи KALUSH Orchestra, і додав, що про подробиці розкриє трохи пізніше.
Артист при цьому поскаржився на початок інформаційної кампанії проти них, і активне створення і розсилку фейкових повідомлень по всіх соціальних мережах від їх імені, в яких пишуть "не дуже хороші речі".
"Коротше, хтось тут явно проти нас. Розберемося. Слідкуйте тільки за офіційними джерелами. А ще хочу звернути увагу, що дуже багато коментарів на всіх соцмережах "Суспільного" чистяться. І спробуйте знайти свій комент, якщо ви вчора писали на "Суспільне", що б їм могло не сподобатися", - говорить музикант.
KALUSH Orchestra готує петицію на ім'я президента (фото: скрін instagram.com/stories/kalush.official)
Під час оголошення глядацьких балів виникла помилка - ведучий Тимур Мірошниченко віддав 2 бали спочатку групі Our Atlantic, а потім виправився, і передав їх CLOUDLESS. Він сказав в ефірі, що вперше побачив протокол і не розібрався з цифрами. Після цього табличка з балами взагалі зникла з екрана, а з'явилася вже після оголошення результатів.
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 року (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Згодом у Facebook Мірошниченко пояснив, що в конверті результати були правильними, проте в редакторській хтось запанікував, що Тимур щось говорить не те. В результаті бали стали такими, якими з самого початку їх озвучував ведучий, але "крайнім" все ж зробили його.
Про результати, помилки під час оголошення балів та інші ляпи вже почали висловлюватися українські зірки. А ведучий Володимир Остапчук навіть записав пародію.
А лідер групи KALUSH Orchestra заявив, то могла бути фальсифікація результатів, і що це питання може бути вирішене "в судовому порядку".
Нагадаємо, що KALUSH Orchestra на фіналі дали 6 балів від журі та 8 балів від глядачів - загальний результат склав 14 балів.
У Аліни Паш бали розподілилися так: 8 від журі та 7 від глядачів, і в підсумку вийшло 15 балів.
Відео: виступ KALUSH Orchestra на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 з піснею "Стефанія"
Відео: виступ Alina Pash на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 з піснею "Тіні забутих предків"
Також повідомлялося, що після перемоги Alina Pash у фіналі Нацвідбору з піснею "Тіні забутих предків" рейтинг України на офіційному букмекерському сайті Євробачення різко виріс - з 7 місця ми перемістилися на 2.
Нагадаємо також, що на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 один з членів журі Ярослав Лодигін відзначився дивним висловлюванням, обізвавши українців "людьми з лісів, з гір", чим також викликав хвилю критики в суспільстві.