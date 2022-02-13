Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2022: конкурент только один
После финала Нацотбора на Евровидение 2022 Украина попала в тройку лидеров согласно рейтингу официальному букмекерскому сайту. Теперь у нас только один конкурент.
Об этом говорится на сайте eurovisionworld.com.
Так, после победы Alina Pash с композицией "Тіні забутих предків" Украина получила второе место. А еще до вчерашнего дня мы были в конце первой десятки - на седьмой позиции.
Лидерство, как и прежде, за итальянцами Mahmood & Blanco с композицией "Brividi". Впрочем, из 41 страны-участницы только 13 представили свои композиции, еще пять - назвали исполнителей. Остальные 23 - пока еще "темные лошадки".
Вот как выглядит первая десятка по рейтингу букмекеров:
Скриншот
Наши главные на данный момент конкуренты представят свою страну с лирической композицией, что очень контрастно с прошлогодними феноменальными рокерами Maneskin.
Сравните ниже песню итальянцев и нашу. У кого больше шансов победить?
Когда состоится конкурс
66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).
Всего в конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:
- Украина
- Албания
- Армения
- Великобритания
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Болгария
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Грузия
- Германия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Черногория
- Нидерланды
- Северная Македония
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Россия
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
Alina Pash в первом полуфинале выступит под номером девять.
Отметим, что победа Паш стала довольно скандальной из-за ситуации с визитом Alina Pash в Крым в 2015-м и поездкой в Москву.