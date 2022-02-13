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Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2022: конкурент только один

Новина українською →
Воскресенье 13 февраля 2022 11:08
Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2022: конкурент только один Коллаж РБК-Украина: Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2022
Автор: Светлана Мащенко

После финала Нацотбора на Евровидение 2022 Украина попала в тройку лидеров согласно рейтингу официальному букмекерскому сайту. Теперь у нас только один конкурент.

Об этом говорится на сайте eurovisionworld.com.

Так, после победы Alina Pash с композицией "Тіні забутих предків" Украина получила второе место. А еще до вчерашнего дня мы были в конце первой десятки - на седьмой позиции.

Лидерство, как и прежде, за итальянцами Mahmood & Blanco с композицией "Brividi". Впрочем, из 41 страны-участницы только 13 представили свои композиции, еще пять - назвали исполнителей. Остальные 23 - пока еще "темные лошадки".

Вот как выглядит первая десятка по рейтингу букмекеров:

Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2022: конкурент только один

Скриншот

Наши главные на данный момент конкуренты представят свою страну с лирической композицией, что очень контрастно с прошлогодними феноменальными рокерами Maneskin.

Сравните ниже песню итальянцев и нашу. У кого больше шансов победить?

Когда состоится конкурс

66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).

Всего в конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:

  • Украина
  • Албания
  • Армения
  • Великобритания
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Болгария
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Грузия
  • Германия
  • Греция
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Черногория
  • Нидерланды
  • Северная Македония
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Россия
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария

Alina Pash в первом полуфинале выступит под номером девять.

Отметим, что победа Паш стала довольно скандальной из-за ситуации с визитом Alina Pash в Крым в 2015-м и поездкой в Москву.

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