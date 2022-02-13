"Люди из лесов": Лодыгин унизил украинцев в прямом эфире

Финал национального отбора на Евровидение 2022 получился очень скандальным. Напутали с баллами, победила Алина Паш, которой вменяют поездки в Крым, а один из членов жюри, Ярослав Лодыгин, вообще обозвал украинцев "людьми из лесов, с гор".

Что же именно произошло в субботу 12-го февраля в прямом эфире "Суспильного" - смотрите и читайте ниже в нашем материале Styler .

"Мне кажется, что мы уже несколько раз представляли себе, как Украина, как украинцы, как такие - люди из лесов, люди с гор в данном случае. Мне кажется, что настало время какой - то другой репрезентации", - заявил генпродюсер "Суспильного", комментируя выступление одних из претендентов на победу KALUSH Orchestra.

Интересно, что при этом первое место досталось Alina Pash, которая сочетает в своем творчестве этно-мотивы и хип-хоп. Собственно, как и KALUSH.

Победа Алины Паш получилась скандальной

С такими результатами не согласны KALUSH.

"Группа KALUSH обвиняет Общественного вещателя в фальсификации баллов от жюри и зрителей", - говорится в сообщении, озвученном лидером коллектива.

На видео музыканты коллектива требуют показать листок с оценками, где прописаны результаты финальной части отбора. Олег Псюк, лидер группы, угрожает вещателю судом.

А Instagram "Suspilne.eurovision "полностью забросан словом "позор" в комментариях.

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Скандал с объявлением баллов

Во время объявления зрительских баллов возникла ошибка. Ведущий Тимур Мирошниченко отдал 2 балла сначала группе Our Atlantic, а затем исправился, и передал их CLOUDLESS. Он сказал в эфире, что впервые увидел протокол и не разобрался с цифрами. После этого табличка с баллами вообще исчезла с экрана, а появилась уже после оглашения результатов.

Впоследствии в Facebook Мирошниченко описал, как все было. Будто в конверте результаты были правильными, однако в редакторской кто-то запаниковал, что Тимур что-то говорит не то. В результате балы стали такими, какими с самого начала их озвучивал ведущий, но "крайним" все же сделали его.

О результатах, ошибках во время объявления баллов и других ляпах уже начали высказываться украинские звезды. А ведущий Владимир Остапчук даже записал пародию.

Тем не менее в Турине в мае Украину на Евровидении представит Alina Pash с песней "Тіні забутих предків".