"Подаем петицию": KALUSH Orchestra обратились к украинцам после скандального финала Нацотбора
Группа KALUSH Orchestra после победы Alina Pash на финале Нацотбора на Евровидение 2022, который ознаменовался скандалом из-за сомнений публики и финалистов о правдивости подсчета голосов зрительского голосования, решили подготовить петицию на имя президента Украины.
Об этом лидер коллектива Олег Псюк рассказал в Instagram группы в stories.
Артист отметил, что KALUSH Orchestra добивается лишь справедливости и прозрачности, посему обратилась к представителям Общественного вещателя "Суспільне" с просьбой показать лист с результатами подсчета голосов зрителей.
Но в ответ перед ними "фамильярно закрыли двери перед носом".
"Калуши" хотят проверить результаты подсчета голосования
Также Псюк поблагодарил украинцев за поддержку, положительно высказался о других участниках Нацотбора, которые выступали, а также рассказал, что "десятки тысяч" людей сейчас пишут о фальсификации результатов.
KALUSH Orchestra высказались по поводу ситуации с Нацотбором на Евровидение 2022 (фото: скрин instagram.com/stories/kalush.official)
KALUSH Orchestra раскритиковал "Суспільне" из-за скандального финала Нацотбора
"Мы хотели докопаться до истины и узнать, увидеть тот листочек, на котором пишут все эти результаты, которые путали так много людей. И что за цирк вчера был - непонятно!..
...Мы хотели просто посмотреть и узнать всю ту информацию. На что фамильярно перед нами закрыли двери, перед самым носом. С нами от "Суспільного" никто не хотел разговаривать. Просто все начали расходиться. Менеджеру моему сказали "Закрой свой рот". У нас есть это на видео", - описал ситуацию музыкант.
Псюк считает, что "тут не все чисто", и такое подозрение разделяет большое количество граждан: "Сейчас гудят все СМИ, все жюри, и все согласны с тем, что "Суспільне" перед целым миром просто опозорило нашу страну".
Лидер KALUSH Orchestra сделал заявление после скандального финала Нацотбора (фото: скрин instagram.com/stories/kalush.official)
KALUSH Orchestra готовит петицию и предупреждает об информкампании против них
"Но оказывается - мир не без добрых людей. И сейчас нам прилетает очень-очень много информации от разных источников. Есть прямо интересная инфа. Всю информацию мы подаем куда следует. И мы подаем петицию к президенту", - заявил фронтмен группы KALUSH Orchestra, и добавил, что о подробности раскроет чуть позже.
Артист при этом пожаловался на начало информационной кампании против них, и активное создание и рассылку фейковых сообщений по всем социальным сетям от их имени, в которых пишут "не очень хорошие вещи".
"Короче, кто-то тут явно против нас. Разберемся. Следите только за официальными источниками. А еще хочу обратить внимание, что очень много комментариев на всех соцсетях "Суспільного" чистятся. И попробуйте найти свой коммент, если вы вчера писали на "Суспільне", что бы им могло не понравиться", - говорит музыкант.
KALUSH Orchestra готовит петицию по имени президента (фото: скрин instagram.com/stories/kalush.official)
Детали скандала на финале Нацотбора
Во время объявления зрительских баллов возникла ошибка - ведущий Тимур Мирошниченко отдал 2 балла сначала группе Our Atlantic, а затем исправился, и передал их CLOUDLESS. Он сказал в эфире, что впервые увидел протокол и не разобрался с цифрами. После этого табличка с баллами вообще исчезла с экрана, а появилась уже после оглашения результатов.
Финал Нацотбора на Евровидение 2022 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Впоследствии в Facebook Мирошниченко объяснил, что в конверте результаты были правильными, однако в редакторской кто-то запаниковал, что Тимур что-то говорит не то. В результате балы стали такими, какими с самого начала их озвучивал ведущий, но "крайним" все же сделали его.
О результатах, ошибках во время объявления баллов и других ляпах уже начали высказываться украинские звезды. А ведущий Владимир Остапчук даже записал пародию.
А лидер группы KALUSH Orchestra заявил, то могла быть фальсификация результатов, и что этот вопрос может быть решен "в судебном порядке".
Напомним, что KALUSH Orchestra на финале дали 6 баллов от жюри и 8 баллов от зрителей - общий результат составил 14 баллов.
У Алины Паш баллы распределились так: 8 от жюри и 7 от зрителей, и в итоге получилось 15 баллов.
Видео: выступление KALUSH Orchestra на финале Нацотбора на Евровидение 2022 с песней "Стефанія"
Видео: выступление Alina Pash на финале Нацотбора на Евровидение 2022 с песней "Тіні забутих предків"
Также сообщалось, что после победы Alina Pash в финале Нацотбора с песней "Тіні забутих предків" рейтинг Украины на официальном букмекерском сайте Евровидения резко вырос - с 7 места мы переместились на 2.
Напомним также, что на финале Нацотбора на Евровидение 2022 один из членов жюри Ярослав Лодыгин отличился странным высказыванием, обозвав украинцев "людьми из лесов, с гор", чем также вызвал волну критики в обществе.