"Подаємо петицію": KALUSH Orchestra звернулися до українців після скандального фіналу Нацвідбору

Група KALUSH Orchestra після перемоги Alina Pash на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 , який ознаменувався скандалом через сумніви публіки та фіналістів про правдивість підрахунку голосів глядацького голосування, вирішили підготувати петицію на ім'я президента України.

Про це лідер колективу Олег Псюк розповів у Instagram групи в stories.

Артист зазначив, що Kalush Orchestra домагається лише справедливості і прозорості, тому звернулася до представників Суспільного мовника "Суспільне" з проханням показати лист з результатами підрахунку голосів глядачів.

Але у відповідь перед ними "фамільярно закрили двері перед носом".

"Калуші" хочуть перевірити результати підрахунку голосування

Також Псюк подякував українцям за підтримку, позитивно висловився про інших учасників нацвідбору, які виступали, а також розповів, що "десятки тисяч" людей зараз пишуть про фальсифікацію результатів.

KALUSH Orchestra висловилися щодо ситуації з Нацвідбором на Євробачення 2022 (фото: скрін instagram.com/stories/kalush.official)

KALUSH Orchestra розкритикував "Суспільне" через скандальний фінал Нацвідбору

"Ми хотіли докопатися до істини та дізнатися, побачити той листочок, на якому пишуть всі ці результати, які плутали так багато людей. І що за цирк вчора був - незрозуміло!..

...Ми хотіли просто подивитися і дізнатися всю ту інформацію. На що фамільярно перед нами закрили двері, перед самим носом. З нами від "Суспільного" ніхто не хотів розмовляти. Просто всі почали розходитися. Менеджеру моєму сказали "Закрий свій рот". У нас є це на відео", - описав ситуацію музикант.

Псюк вважає, що "тут не все чисто", і таку підозру поділяє велика кількість громадян: "Зараз гудуть всі ЗМІ, всі журі, і всі згодні з тим, що "Суспільне" перед цілим світом просто зганьбило нашу країну".

Лідер KALUSH Orchestra зробив заяву після скандального фіналу Нацвідбору (фото: скрін instagram.com/stories/kalush.official)

KALUSH Orchestra готує петицію і попереджає про інформкампанію проти них

"Але виявляється - світ не без добрих людей. І зараз нам прилітає дуже-дуже багато інформації від різних джерел. Є прямо цікава інфа. Всю інформацію ми подаємо куди слід. І ми подаємо петицію до президента", - заявив фронтмен групи KALUSH Orchestra, і додав, що про подробиці розкриє трохи пізніше.

Артист при цьому поскаржився на початок інформаційної кампанії проти них, і активне створення і розсилку фейкових повідомлень по всіх соціальних мережах від їх імені, в яких пишуть "не дуже хороші речі".

"Коротше, хтось тут явно проти нас. Розберемося. Слідкуйте тільки за офіційними джерелами. А ще хочу звернути увагу, що дуже багато коментарів на всіх соцмережах "Суспільного" чистяться. І спробуйте знайти свій комент, якщо ви вчора писали на "Суспільне", що б їм могло не сподобатися", - говорить музикант.

KALUSH Orchestra готує петицію на ім'я президента (фото: скрін instagram.com/stories/kalush.official)

Деталі скандалу на фіналі Нацвідбору

Під час оголошення глядацьких балів виникла помилка - ведучий Тимур Мірошниченко віддав 2 бали спочатку групі Our Atlantic, а потім виправився, і передав їх CLOUDLESS. Він сказав в ефірі, що вперше побачив протокол і не розібрався з цифрами. Після цього табличка з балами взагалі зникла з екрана, а з'явилася вже після оголошення результатів.

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 року (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Згодом у Facebook Мірошниченко пояснив, що в конверті результати були правильними, проте в редакторській хтось запанікував, що Тимур щось говорить не те. В результаті бали стали такими, якими з самого початку їх озвучував ведучий, але "крайнім" все ж зробили його.

Про результати, помилки під час оголошення балів та інші ляпи вже почали висловлюватися українські зірки. А ведучий Володимир Остапчук навіть записав пародію.

А лідер групи KALUSH Orchestra заявив, то могла бути фальсифікація результатів, і що це питання може бути вирішене "в судовому порядку".

Нагадаємо, що KALUSH Orchestra на фіналі дали 6 балів від журі та 8 балів від глядачів - загальний результат склав 14 балів.

У Аліни Паш бали розподілилися так: 8 від журі та 7 від глядачів, і в підсумку вийшло 15 балів.

Відео: виступ KALUSH Orchestra на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 з піснею "Стефанія"

Відео: виступ Alina Pash на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 з піснею "Тіні забутих предків"