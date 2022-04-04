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Как на почте пополнить банковскую карточку: инструкция

Фото: На Укрпочте можно пополнит карточку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пополнить банковскую карточку можно пополнить через почтовые отделения Укрпочты.

Как это сделать рассказали в пресс-службе предприятия.

Инструкция, как пополнить карточку

  • Для этого нужно найти ближайшее автоматизированное отделение Укрпочты и пополнить платежную карту ваших родных, друзей, знакомых, вынужденно покинувших дом и оставшихся без денег.
  • Вам с собой нужно иметь лишь номер карточного счета.
  • Пополняя карту гривной, ваши родные рассчитываются местной валютой. Максимальная сумма одной сделки 4999 гривен.

Список открытых отделений, в которых можно пополнить карту

Напомним, что "Укрпочта" возобновила доставку товаров и пенсий в Луганской области.

Ранее стало известно, что Укрпочта договорилась об отмене комиссии для продавцов из Украины с глобальными маркетплейсами Etsy, eBay, Joom, Wish и Shopify.

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Укрпочта