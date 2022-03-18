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"Укрпочта" договорилась с eBay и другими маркетплейсами об отмене комиссии

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 19:39
"Укрпочта" договорилась с eBay и другими маркетплейсами об отмене комиссии Фото: eBay отменил комиссию для украинских продавцов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

"Укрпочта" договорилась с глобальными маркетплейсами об отмене комиссии для продавцов из Украины

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию госпредприятия в Facebook.

"Первыми к инициативе присоединились Etsy, eBay, Joom, затем присоединились Wish и Shopify. Кроме того, каждый из них ввел свои бонусы для украинцев", – заявили в "Укрпочте".

Например, Wish вернул месячную комиссию за февраль всем продавцам из Украины, а также на полгода отменил все комиссии для украинских мерчантов. Joom же до наступления расчетного периода произвел выплату всем мерчантам и заверил, что не будет применять любые штрафы или пессимизации к украинским магазинам. Также маркетплейс временно снизил комиссию для продавцов до 0 %.

"Кроме того, Global eBay начал сбор денег для поддержки Украины, согласно которому маркетплейс удвоит каждое пожертвование до 10 тысяч долларов, что сделают работники компании. Также еBay обновили акселартор для украинцев и готовы поддержать средний бизнес с ассортиментом от 100 товаров (3 мес. без комиссии) ), и малый (200 бесплатных листингов)", – добавили в компании.

Кстати, "Укрпочта" предложила украинцам скидки при оплате коммунальных услуг в марте.

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Укрпочта eBay
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