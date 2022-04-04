Як на пошті поповнити банківську картку: інструкція

Поповнити банківську картку можна поповнити через поштові відділення Укрпошти.

Як це зробити розповіли в прес-службі підприємства.

Список відкритих відділень, в яких можна поповнити карту

Нагадаємо, що "Укрпошта" відновила доставку товарів і пенсій у Луганській області.

Раніше стало відомо, що Укрпошта домовилася про скасування комісії для продавців з України з глобальними маркетплейсами Etsy, eBay, Joom, Wish і Shopify.

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