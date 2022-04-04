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Як на пошті поповнити банківську картку: інструкція

Фото: на Укрпошті можна поповнить картку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Поповнити банківську картку можна поповнити через поштові відділення Укрпошти.

Як це зробити розповіли в прес-службі підприємства.

Інструкція, як поповнити картку

  • Для цього потрібно знайти найближче автоматизоване відділення Укрпошти і поповнити платіжну карту ваших рідних, друзів, знайомих, які вимушено залишили будинок і залишилися без грошей.
  • Вам з собою потрібно мати лише номер карткового рахунку.
  • Поповнюючи карту гривнею, ваші рідні розраховуються місцевою валютою.
  • Максимальна сума однієї угоди 4999 гривень.

Список відкритих відділень, в яких можна поповнити карту

Нагадаємо, що "Укрпошта" відновила доставку товарів і пенсій у Луганській області.

Раніше стало відомо, що Укрпошта домовилася про скасування комісії для продавців з України з глобальними маркетплейсами Etsy, eBay, Joom, Wish і Shopify.

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Укрпошта