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"Укрпочта" возобновила доставку товаров и пенсий в Луганской области

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Пятница 25 марта 2022 14:29
"Укрпочта" возобновила доставку товаров и пенсий в Луганской области Фото: "Укрпочта" возобновила доставку товаров и пенсий в Луганской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Луганской области постепенно восстанавливается работа национального почтового оператора "Укрпочта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Так, по его словам, по состоянию на сегодня 335 пожилых людей из Белогоровки, Золотаревки, Верхнекаменки и Шипиловки уже получили пенсии через передвижные отделения оператора.

"Впервые с начала российского военного вторжения нам удалось доставить пенсии, продукты питания и другие товары первой необходимости до населенных пунктов Луганской области, которые традиционно получали их через предприятия АО "Укрпочта", - отметил Вадим Шестопалов, руководитель Донецкой дирекции АО "Укрпочта", которая сейчас обслуживает одновременно две области.

Местные жители также получили спички, мясные и рыбные консервы, макаронные изделия и моющие средства.

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