Как на почте пополнить банковскую карточку: инструкция
Фото: На Укрпочте можно пополнит карточку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Пополнить банковскую карточку можно пополнить через почтовые отделения Укрпочты.
Как это сделать рассказали в пресс-службе предприятия.
Инструкция, как пополнить карточку
- Для этого нужно найти ближайшее автоматизированное отделение Укрпочты и пополнить платежную карту ваших родных, друзей, знакомых, вынужденно покинувших дом и оставшихся без денег.
- Вам с собой нужно иметь лишь номер карточного счета.
- Пополняя карту гривной, ваши родные рассчитываются местной валютой. Максимальная сумма одной сделки 4999 гривен.
Список открытых отделений, в которых можно пополнить карту
Напомним, что "Укрпочта" возобновила доставку товаров и пенсий в Луганской области.
Ранее стало известно, что Укрпочта договорилась об отмене комиссии для продавцов из Украины с глобальными маркетплейсами Etsy, eBay, Joom, Wish и Shopify.
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