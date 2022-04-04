Как на почте пополнить банковскую карточку: инструкция

Пополнить банковскую карточку можно пополнить через почтовые отделения Укрпочты.

Как это сделать рассказали в пресс-службе предприятия.

Список открытых отделений, в которых можно пополнить карту

Напомним, что "Укрпочта" возобновила доставку товаров и пенсий в Луганской области.

Ранее стало известно, что Укрпочта договорилась об отмене комиссии для продавцов из Украины с глобальными маркетплейсами Etsy, eBay, Joom, Wish и Shopify.

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