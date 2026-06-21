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В Іспанії судитимуть дружину чинного прем'єра

04:56 21.06.2026 Нд
2 хв
У чому звинувачують другу половинку Педро Санчеса?
aimg Пилип Бойко
В Іспанії судитимуть дружину чинного прем'єра Фото: прем'єр Іспанії Педро Санчес (Getty Images)
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Дружина прем'єр-міністра Іспанії Бегонья Гомес постане перед судом за звинуваченням у корупції. Суддя вже заборонив їй покидати територію країни та вилучив закордонний паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Слідчий Хуан Карлос Пейнадо наказав Бегоньї Гомес негайно здати документи. Тепер дружина очільника уряду зобов’язана з’являтися до зали засідань двічі на місяць.

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Підозрювану звинувачують у використанні свого статусу. Слідство вважає, що вона допомагала приватним компаніям отримувати вигідні державні контракти. Сама Гомес категорично заперечує будь-які правопорушення.

Загроза політичній кар'єрі чоловіка

Педро Санчес - один із небагатьох лівих лідерів, які залишилися при владі в Європі, йдеться у матеріалі. Прем'єр стверджує, що справу сфабрикували й називає це кампанією правих сил, мета якої - усунути його з посади.

Адвокати Гомес вже готують апеляцію й оскаржуватимуть вилучення паспорта. Тим часом Соціалістична партія назвала процес "судовим та політичним переслідуванням".

Кого ще підозрюють у корупції

Бегонья Гомес - не єдина фігурантка гучних розслідувань. Під підозрою опинилися близькі соратники прем’єра:

  • колишній міністр транспорту;
  • третій лідер Соціалістичної партії;
  • низка посадовців, відповідальних за закупівлі.

Справи стосуються ймовірних "відкатів" у різних сферах. Йдеться про контракти на нафту і газ, а також махінації із закупівлею захисних масок під час пандемії. Усі фігуранти своєї провини не визнають.

Кого ще з політиків Європи підозрюють у корупції

Зараз великі проблеми у сербського президента Вучича, від якого вимагають піти у відставку протестувальники. Громадяни звинувачують уряд і президента у корупційних махінаціях.

Колишній прем'єр Угорщини Орбан може опинитись під судом. Новий прем'єр Мадяр запросив прокурорів ЄС для розслідування корупції часів попередника.

Навіть до президента Франції Макрона приходили з обшуками. У Єлисейському палаці провели обшуки через справу про фінансові махінації.

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В Іспанії судитимуть дружину чинного прем'єра
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