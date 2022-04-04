Як на пошті поповнити банківську картку: інструкція
Фото: на Укрпошті можна поповнить картку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Поповнити банківську картку можна поповнити через поштові відділення Укрпошти.
Як це зробити розповіли в прес-службі підприємства.
Інструкція, як поповнити картку
- Для цього потрібно знайти найближче автоматизоване відділення Укрпошти і поповнити платіжну карту ваших рідних, друзів, знайомих, які вимушено залишили будинок і залишилися без грошей.
- Вам з собою потрібно мати лише номер карткового рахунку.
- Поповнюючи карту гривнею, ваші рідні розраховуються місцевою валютою.
- Максимальна сума однієї угоди 4999 гривень.
Список відкритих відділень, в яких можна поповнити карту
Нагадаємо, що "Укрпошта" відновила доставку товарів і пенсій у Луганській області.
Раніше стало відомо, що Укрпошта домовилася про скасування комісії для продавців з України з глобальними маркетплейсами Etsy, eBay, Joom, Wish і Shopify.
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