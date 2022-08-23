Как почистить ковры от пятен домашним копеечным средством: проще не бывает!

Как приготовить средство

Для синтетических ковров. Смешайте 1/4 чайной ложки прозрачного жидкого средства для мытья посуды и 1 стакан теплой воды.

Для ковров из натурального волокна. Смешайте 1 чайную ложку прозрачного жидкого средства для мытья посуды и 1 стакан теплой воды.

Уксус для чистки ковров. Для синтетических ковров: смешайте 1 стакан уксуса с 2 стаканами воды. Для ковров из натурального волокна: смешайте 1/4 стакана уксуса с 1/4 стакана воды.

Другие средства. Можно также использовать безацетоновое средство для снятия лака, или аммиак (1 столовая ложка на 1/2 стакана теплой воды).

Как чистить ковры из синтетического волокна

Смочите белую ткань в домашнем моющем растворе для синтетических ковров и несколько раз протрите пятно, а затем нажмите на ткань на несколько секунд. Подождите 15 минут (нужно время, чтобы разбавить пятно), затем промокните излишки жидкости сухой белой тканью.

Смойте средство и растворенную грязь, промокнув салфеткой, смоченной в теплой воде. Подождите, пока ковер полностью не высохнет.

Для сильных пятен положите на пятно ткань или бумажные полотенца хорошо смоченные средством. А затем накройте плотно на 15 минут (банка, миска и тому подобное).

Как чистить ковры из натурального волокна

Сбрызните пятно домашним раствором, а затем промокните сухой белой тканью. Если пятно устойчивое, лучше использовать уксусный раствор.

Затем сбрызните пятно теплой водой и промокните сухой белой тканью.

Для "тяжелых" пятен - от конфет, шоколада, ягод, сока, вина, газированной воды и молока перед нанесением средства сбрызните пятно раствором аммиака, а затем промокните сухой белой тканью.