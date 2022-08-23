Як почистити килими від плям домашнім копійчаним засобом: простіше не буває!

Як приготувати засіб

Для синтетичних килимів. Змішайте 1/4 чайної ложки прозорого рідкого засобу для миття посуду і 1 склянку теплої води.

Для килимів з натурального волокна. Змішайте 1 чайну ложку прозорого рідкого засобу для миття посуду і 1 склянку теплої води.

Оцет для чищення килимів. Для синтетичних килимів: змішайте 1 склянку оцту з 2 склянками води. Для килимів з натурального волокна: змішайте 1/4 склянки оцту з 1/4 склянки води.

Інші засоби. Можна також використовувати безацетоновий засіб для зняття лаку, або аміак (1 столова ложка на 1/2 склянки теплої води).

Як чистити килими з синтетичного волокна

Змочіть білу тканину у домашньому мийному розчині для синтетичних килимів і кілька разів протріть пляму, а потім натисніть на тканину на кілька секунд. Зачекайте 15 хвилин (потрібен час, щоб розвести пляму), потім промокніть надлишки рідини сухою білою тканиною.

Змийте засіб і розчинений бруд, промокнувши серветкою, змоченою в теплій воді. Зачекайте, поки килим повністю не висохне.

Для сильних плям покладіть на пляму тканину або паперові рушники добре змочені засобом. А потім накрийте чимось щільно на 15 хвилин (банка, миска тощо).

Як чистити килими з натурального волокна

Збризніть пляму домашнім розчином, а потім промокніть сухою білою тканиною. Якщо пляма стійка, краще використовувати оцтовий розчин.

Потім збризніть пляму теплою водою і промокніть сухою білою тканиною.

Для "важких" плям - від цукерок, шоколаду, ягід, соку, вина, газованої води та молока перед нанесенням засобу збризніть пляму розчином аміаку, а потім промокніть сухою білою тканиною.