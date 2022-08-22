Придется просто выбросить: какие вещи категорически нельзя стирать с кондиционером

Кондиционер смягчает ваши вещи, делает их ароматными, а ткань - нежной. Но из-за риска увлечься мы начинаем добавлять его всюду, не сортируя ткань. Так делать нельзя, говорят эксперты.

Микрофибра

Из такой ткани чаще всего изготавливают специальные салфетки для уборки. Они многоразовые, и после стирки их можно использовать снова. Микрофибра обладает способностью впитывать и удерживать пыль и влагу. Но кондиционер может значительно снизить эффективность ткани, ведь покроет ее тонкой пленкой.

Спортивная одежда

Часто такая одежда изготовлена по специальным технологиям, которые позволяют поглощать пот и сохранять прохладу во время тяжелых тренировочных нагрузок. Если вы используете кондиционер для ткани на этих вещах, он оставит налет, который не даст ткани "работать" как следует.

Махровые полотенца

Все мы любим вытираться мягкими махровыми полотенцами. Однако кондиционер (а также использование сушилки) могут уменьшить поглощение махровой ткани. Если вы чувствуете, что ваши полотенца сохнут не так хорошо, как когда они были новыми, не используйте кондиционер каждый раз (можно один раз в несколько циклов стирки).

Махровые полотенца лучше не стирать с кондиционером

Водоотталкивающая ткань

Кондиционер для ткани может изменить волокна в этом материале, Что может повлиять на способность специального просачивания отталкивать воду. Из такой ткани часто делают фартуки для работы на кухне, или же верхнюю одежду для защиты от дождя.

Натуральный шелк

Такая ткань очень хрупкая, и лучше всего ее стирать вручную. Но и в стиральных машинах есть специальные деликатные режимы. Кондиционер ткань навсегда не испортит, а вот повторная стирка ей ни к чему. Ведь использование ополаскивателя оставит на ткани разводы.