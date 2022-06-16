Вот почему стоит выключать мобильный интернет: основные причины

В современном обществе человек боится остаться даже на минуту без связи, поэтому не отключают функцию "Передача данных" на своих телефонах.

Однако, мало кто знает, но выключать мобильный интернет важно. Об этом сообщает Ukr.Media .

Почему нужно выключать мобильный интернет

Обычно мобильный интернет используется там, где нет соединения с Wi-Fi. Поэтому, как только человек приходит домой, то стоит переходить уже на домашний беспроводной интернет, а полностью выключать мобильный.

В частности, не каждый задумывается о том, к чему такая пагубная привычка может привести и как она скажется на смартфоне.

Мобильный интернет - это один из главных "пожирателей" энергопитания на смартфоне. Поэтому, при непрерывном использовании мобильного интернета происходит быстрое потребление заряда аккумулятора.

Также обновление и обмен данными очень быстро разряжают батарею.

Поэтому стоит выбирать подключение к Wi-Fi, чем к мобильному интернету.

Если на вашем телефоне постоянно включен мобильный интернет, а вы им не пользуетесь, то в это время происходят обновление программного обеспечения и принимаются сообщения соцсетями.

Также стоит отключать интернет во время путешествий. Особенно, когда человек едет в местах, где нет связи, то телефон все равно пытается поймать интернет. В частности, это сделать не удастся, но телефон будет разряжаться. Стоит выключать мобильные данные, пока не приехали в населенный пункт.

Как известно, Wi-Fi гораздо медленнее забирает заряд аккумулятора, чем мобильный интернет. Поэтому, если у вас разряжен телефон, или вам просто нужно сохранить заряд как можно дольше, стоит полностью исключить мобильные данные.