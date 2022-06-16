Ось чому варто вимикати мобільний інтернет: основні причини

У сучасному суспільстві людина боїться залишитись навіть на хвилину без зв'язку, тому не відключають функцію "Передача даних" на своїх телефонах.

Однак, мало хто знає, але вимикати мобільний інтернет важливо. Про це повідомляє Ukr.Media .

Чому потрібно вимикати мобільний інтернет

Зазвичай, мобільний інтернет використовується там, де немає з’єднання з Wi-Fi. Тому, як тільки людина приходить додому, то варто переходити вже на домашній безпровідниковий інтернет, а мобільний повністю вимикати.

Зокрема, не кожен замислюється про те, до чого така згубна звичка може привести та як вона позначиться на смартфоні.

Мобільний інтернет - це один із головних "пожирачів" енергоживлення на смартфоні. Тому, при безперервному використанні мобільного інтернету відбувається швидке споживання заряду акумулятора.

Також оновлення та обмін даними дуже швидко розряджають батарею.

Тому варто обирати підключення до Wi-Fi, аніж до мобільного інтернету.

Якщо на вашому телефоні постійно включений мобільний інтернет, а ви ним не користуєтеся, то у цей час може відбуваються оновлення програмного забезпечення та приймаються повідомлення соцмережами.

Також варто відключати інтернет під час подорожей. Особливо, коли людина їде в місцях, де немає зв’язку, то телефон все одно намагається зловити інтернет. Зокрема, це зробити не вдасться, але телефон буде розряджатись. Варто вимикати мобільні дані, поки не приїхали у населений пункт.

Як відомо, Wi-Fi набагато повільніше забирає заряд акумулятора, ніж мобільний інтернет. Тому, якщо у вас розряджений телефон, або вам просто потрібно зберегти заряд якомога довше, варто повністю виключити мобільні дані.