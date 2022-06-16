Как очистить телефон от грязи и бактерий и как часто нужно это делать
88% людей берут смартфон с собой в туалет, а затем несут на кухню, где пользуются им, пока готовят завтрак, обед или ужин.
Поверхность мобильного телефона в среднем содержит 17 тысяч частичек бактерий, что в разы больше, чем на сиденье унитаза.
Что же делать? Чистить ваши гаджеты. Как это правильно делать и как часто, рассказали в МОЗ.
Насколько грязны наши телефоны?
- 88% людей пользуются смартфонами в туалете
- 89% - во время приготовления пищи
- 80% - во время поездок в общественном транспорте
Поверхность телефона содержит 17 тысяч бактериальных частиц.
Как часто нужно чистить смартфон?
Телефон нужно чистить ежедневно, так же как и наушники, планшеты и клавиатуру.
Как чистить смартон?
Отключите устройство от питания и выключите его. Снимите все футляры или аксессуары.
Возьмите мягкую ткань без ворса, например салфетку из микрофибры или салфетку для линз.
Ткань смочите дистиллированной водой или 70% спиртовым раствором.
Осторожно протрите переднюю и заднюю части устройства. Не давите слишком сильно.
Чего делать нельзя:
- Не заливайте жидкости в отверстия смартфона.
- Не купайте его с погружением.
- Не используйте жесткие ткани и абризвні средства (пасты, порошки) для чистки экранов.
- Не используйте чистый спирт, моющие средства с хлором.
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