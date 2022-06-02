Украинцам рассказали, как пользоваться интернетом в оккупации: основные правила безопасности

В Украине на оккупированных россиянами территориях можно безопасно пользоваться интернетом.

Центр противодействия дезинформации опубликовал советы для интернет-пользователей на временно оккупированных территориях, которые помогут защитить себя и информацию.

Как правильно пользоваться интернетом

Установите VPN

В частности, оккупанты распространяют фейки, что после подключения российского интернета невозможно зайти на украинские сайты, а в случае использования VPN спецслужбы РФ смогут это обнаружить.

Однако, в СНБО сообщают, что просмотр украинских ресурсов через российские сети является возможным. Для этого следует установить VPN или браузер Opera, где уже есть функция VPN.

Для конфиденциальности украинцам предлагают использовать Tor Browser, который скрывает действия пользователя, в том числе провайдера.

На временно оккупированных территориях интернет под тотальным контролем, а потому понятие приватности отсутствует. В браузере Tor все пользователи выглядят одинаково, то есть сохраняется анонимность. Поэтому невозможно проследить ip-адрес или просмотреть историю браузера. Также сайты, на которые вы переходите, не смогут проследить, откуда человек.

Очищайте телефон

Кроме того, важно помнить о том, что враг может отслеживать действия в сети операторов мобильной связи, поэтому свои сообщения о передвижении российских военных или их зверствах следует удалять вместе с чатами.

Также все фотографии нужно отправлять через мессенджеры и сразу удалять в телефоне

Используйте блокировку

Чтобы защитить свой смартфон от посторонних лиц, стоит использовать встроенные средства блокировки. Можно установить графический пароль или же специальный код.

Сделайте так, чтобы на устройстве и в облаке хранились копии всех важных документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении ребенка и т.д.).

.