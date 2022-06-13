Что на самом деле произойдет, если не выключить телефон на время полета

Фото: Почему надо выключать телефон на время полета (коллаж РБК-Украина)

Почему пассажиров на борту всегда просят выключить гаджеты

Всем, кто когда-либо летал на самолете в любой стране мира, известно: экипаж всегда просит выключить мобильные телефоны или перевести их в режим полета перед взлетом.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, почему это происходит, и что будет, если не выключить гаджет на время полета.

Почему в самолете просят перевести телефон в режим полета

Сам факт того, что режим полета назван в честь вида транспорта, которым вы пользуетесь, намекает на важность выключения телефона. Большинство думает, что это связано с безопасностью полета и даже с вероятностью того, что самолет может упасть.

Однако по данным Business Insider, никогда не было задокументированного случая, чтобы мобильный телефон стал причиной крушения самолета. Настоящая причина связана с тем, что происходит на высоте 10 000 футов (более 3 километров).

На такой высоте сигнал вашего телефона обычно сильнее, чем на земле. Его сигнал может отражаться от нескольких вышек. И есть опасения, что сигнал будет мешать общению между пилотом и людьми на земле.

"Телефон вряд ли может привести к крушению самолета. На самом деле проблема не в этом. А в том, что это создает дополнительную нагрузку на работу пилотов на критических этапах полета. Когда они взлетают и когда приземляются — эти фазы полета требуют высокого уровня концентрации со стороны экипажа", — говорит изданию бывший инженер Boeing Кенни Кирхофф.

Фото: Пока не зафиксировано ни одного случая крушения самолета из-за включенных мобильных телефонов, говорится в исследованиях (freepik.com)

Однако по данным Европейского агентства по авиационной безопасности, электронные устройства в настоящее время не представляют угрозы для безопасности полетов. Тем не менее каждая отдельная авиакомпания должна доказать, что их системы не подвержены влиянию сигналов мобильных телефонов.

Что говорят в официальных органах, которые регулируют полеты

Авиационные эксперты говорят: в наши дни основная причина, по которой телефоны все еще должны быть выключены или переведены в режим полета в самолетах, — это душевное спокойствие пассажиров.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) по-прежнему запрещает связь по мобильным телефонам во время полета.

"Связь по сотовым телефонам запрещена правилами FAA и FCC", — сказала Элизабет Ишам Кори из отдела внешних коммуникаций и связей с общественностью FAA "Travel + Leisure".

"Мы запрещаем использование телефонов на борту самолета из соображений безопасности. Правила FAA запрещают все, что излучает сигнал, в том числе телефоны, используемые для голосовой связи. Авиакомпания должна продемонстрировать, что телефонный звонок не вызывает электронных помех", — пояснила она.

Фото: Нормы, по которым просят выключить телефоны на борту, уже устарели — эксперты (freepik.com)

В то же время исследование FAA 2012 года пришло к выводу, что "органы гражданской авиации не сообщали о подтвержденных случаях использования телефонов, влияющих на безопасность полета на самолетах с базовыми станциями мобильной связи на борту". Эти миниатюрные базовые станции дают пассажирам возможность пользоваться мобильным телефоном, не затрагивая приборы на борту.

"Более современная электроника защищена от сбоев. В кабине нет волшебного датчика, который показывает, что на борту есть телефон с сотовой связью или не выключенный Wi-Fi", — говорит Эллисон Марки, специалист по авиационной безопасности.

В Федеральной комиссии по связи США (FCC) с этим соглашаются. Но пока неясно, будут ли менять правила. Текущие нормы FCC, запрещающие использование мобильных телефонов в самолетах, были приняты более 20 лет назад для защиты от радиопомех в сетях мобильных телефонов на земле.

Но технологии, которые предотвращают помехи в самолете, уже успешно работают во многих странах мира. Возможно, со временем они будут более доступны, и тогда просьба "выключить телефон на время полета" исключат из инструкций для пассажиров.

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