Почему не надо снимать обувь в номере отеля: причина вас удивит

Так, блогер советует забыть о босые ноги в отеле.

Она рассказала, что даже в хороших отелях с качественным сервисом пол часто не моют особо тщательно. Однако, на первый взгляд, пол может показаться аккуратным, однако вполне вероятно, что там есть грязь.

Поэтому обязательно нужно брать с собой домашнюю обувь или пользоваться одноразовой, которую предлагают в отеле.

Как проверить чистоту в комнате

Женщина советует сбрызнуть пол водой и вытереть белой салфеткой. Вероятно, бумажная салфетка станет довольно грязной.

Блогерша рассказала, что проводит такой тест каждый раз, когда останавливается в отеле.

К тому же она настаивает, что чистота и гигиена – обязательны в отеле.