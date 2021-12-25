ru ua
Сб, 25 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Почему не стоит пользоваться бесплатным Wi-Fi в отеле: это должны знать все

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 16:18
Почему не стоит пользоваться бесплатным Wi-Fi в отеле: это должны знать все Почему нельзя подключаться к Wi-Fi в отеле (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бесплатный Wi-Fi в отеле обычно считают преимуществом. В частности, доступ к интернету заграницей действительно часто пригодится, однако в некоторых случаях от него лучше отказаться.

Об этом пишет The Sun.

Да, в отеле бесплатные и общедоступные соединения опасны. Все потому, что их могут довольно легко сломать. К тому же вы каждый раз рискуете, когда вы вводите конфиденциальную информацию на сайтах и в приложениях, когда подключились к общественной сети.

Также покупать что-то в интернете и вводить реквизиты банковских счетов или паспортные данные нужно осторожнее.

Хакеры, подключенные к той же сети, могут узнать пароли и другие данные и получить доступ к вашим учетным записям.

Важно избегать сайтов, требующих ввода личной информации. Если же это невозможно, то отдавайте предпочтение мобильному интернету или пользуйтесь виртуальной частной сетью (VPN). Она поможет зашифровать данные.

Ранее мы сообщали, как хорошо выспаться в гостиничном номере.

Также мы писали, почему в отелях не стоит есть популярные продукты на завтрак.

Читайте РБК-Украина в Google News
отель
LITE
Католическое Рождество 2021: что сегодня нельзя делать и главные традиции
Католическое Рождество 2021: что сегодня нельзя делать и главные традиции