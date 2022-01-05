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Чому не треба знімати взуття в номері готелю: причина вас здивує

Автор: Тетяна Самарук

Популярна блогерка розповіла, що у жодному разі не можна ходити в готелях босоніж. Також вона рекомендації, як перевірити чистоту у своїй кімнаті.

Відео у TikTok опублікувала alyssascleaningcompany

Так, блогерка радить забути про босі ноги в готелі.

Вона розповіла, що навіть у хороших готелях з якісним сервісом підлогу часто не миють надто ретельно. Однак, на перший погляд, підлога може здатися акуратною, однак цілком ймовірно, що там є бруд.

Тому обов'язково потрібно брати із собою домашнє взуття або користуватися одноразовим, яке пропонують у готелі.

Як перевірити чистоту у кімнаті

Жінка радить збризнути підлогу водою та витерти білою серветкою. Ймовірно, паперова серветка стане досить брудною.

Блогерка розповіла, що проводить такий тест щоразу, коли зупиняється в готелі.

До того ж вона наполягає, що чистота та гігієна – обов'язкові у готелі.

@alyssascleaningcompany Can’t trust anybody or anything

Раніше ми повідомляли що названо лайфхаки, які допоможуть безкоштовно отримати кращий номер у готелі.

Також ми писали, чому не варто користуватися безкоштовним Wi-Fi у готелі.

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