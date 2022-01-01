ru ua
Сб, 01 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названы лайфхаки, которые помогут бесплатно получить лучший номер в отеле

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 16:03
Названы лайфхаки, которые помогут бесплатно получить лучший номер в отеле Как просить улучшения номера в отеле (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все путешественники знают, что если в отеле есть свободные номера, то гостям могут предложить лучшую комнату абсолютно бесплатно. Однако, такие предложения делают не всем.

Об этом пишет The Sun.

Владелец бутик-отеля Джеймс Маршалл рассказал, каким именно путешественникам с радостью улучшат условия проживания. Отмечается, что для этого нужно соответствовать нескольким критериям.

Заезжайте в подходящее время

Улучшения лучше просить позже - после обеда или ближе к вечеру.

"Если вы попросите повысить категорию номера слишком рано, в отеле могут отказать, потому что у них еще будут шансы продать пустые комнаты", – говорит Джеймс Маршал.

Узнайте, какие комнаты доступны

Эксперт советует узнать о том, какие номера свободны перед тем, как попросите об улучшении. Для этого можно проверить сайт отеля или другие сервисы для бронирования.

В частности, если доступных комнат осталось всего несколько, шансов на лучший номер немного.

Будьте вежливыми

Часто персонал отеля имеет дело с разными людьми. Поэтому они всегда будут рады встретить, пообщаться и помочь вежливому и любезному человеку.

Также нужно позаботиться об опрятном внешнем виде, даже если вы только что преодолели большой путь.

Раньше мы называли напитки, какие лучше никогда не заказывать в самолете.

Также мы писали, в какое время суток лучше всего лететь самолетом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Самолет
LITE
Гороскоп на январь 2022: самый полный индивидуальный прогноз для каждого знака Зодиака
Гороскоп на январь 2022: самый полный индивидуальный прогноз для каждого знака Зодиака