Почему мы следим за бывшими в социальных сетях и как от этого избавиться

И в современном цифровом мире назревает новая проблема – слежка за бывшими в социальных сетях.

Отношения заканчиваются и это случается на каждом шагу. Расстаются пары, которые всего несколько месяцев были вместе и супруги после 15-летнего брака.

Почему мы следим за бывшими в соцсетях и как от этого избавиться, рассказали в материале Storinka.

Мониторинг социальных сетей своих бывших обычно радости не доставляет. Мы обманываем себя мыслями о том, что хотим знать больше об их жизни, но при этом наталкиваемся на счастливые фото, новых партнеров и радостные события, которые происходят уже без вас.

Мы наивно полагаем, что процесс этого мониторинга поможет облегчить страдания.

Это действительно так, но облегчение бывает минутным, а после – еще сильнее погружаемся в тоску, которая подпитывается ревностью, обидами, ощущениями невозможности что-либо изменить.

Даже после волевого усилия и обещаний лично себе так не поступать, мы все равно время от времени заглядываем на страницы в соцсетях и блоги бывших партнеров и друзей.

Почему мы это делаем

Как объясняют психологи, мониторинг страниц происходит от того, что вы с партнером не обсудили спокойно окончание отношений. Вы не объяснились друг с другом, расставание было резким, непонятным и травматическим.

Психика пытается таким образом завершить незаконченное действие. А социальные сети служат в данном случае не столько источником информации, сколько создают иллюзию контроля над ситуацией.

Человек плохо переносит любую неопределенность и поэтому начинает анализировать, пытается найти ответы на вопросы, ищет причины разрыва. Также, мозг пытается найти виновного в том, что произошло.

Особенно опасными становятся мысли о том, как могли бы сложиться отношения, если бы вы в той или иной ситуации поступили по-другому. Ответы на все эти вопросы мы пытаемся найти на страницах наших бывших.

До появления социальных сетей, люди тоже грешили этой привязанностью. Но использовали для этого общих знакомых, появлялись в определенных местах – все, чтобы узнать о жизни эксов.

Кому-то хочется увидеть на страницах доказательства того, что ваш обидчик наказан. Кто-то выискивает там подтверждения измен, а кто-то – поводы для возможного нового сближения.

Однако все эти действия чреваты опасными последствиями. Это может превратиться в навязчивость, и отнимать у вас много времени и душевных сил.

Как избавиться от слежки за бывшими

Постарайтесь обратить больше внимания на свою собственную жизнь. Найдите новые развлечения, хобби, друзей – что угодно, что даст вам возможность снова почувствовать себя счастливее.

Осознайте тот факт, что вы слишком много времени и сил уделяйте тому, что уже произошло.

Это нужно оставить в прошлом и двигаться дальше. Только осознав этот факт, вы перестанете оглядываться на прошлое и сможете смотреть в будущее.

Поймите, что интерес к прошлым отношениям не даст возможности создать вам новые. Не стоит создавать пару в надежде на месть своему бывшему.

Ревность, возможно и будет иметь успех, но эта победа будет короткая. А новые отношения тоже быстро развалятся, если ваш новый партнер заметит увлеченность соцсетями бывшего.

Тем более, вы рискуете сделать несчастным еще одного человека. Он не будет испытывать к вам уважения и разочаруется, если поймет, что вы его использовали.

Наше внимание – это наша энергия. Поэтому стоит направить ее на то, что важно и нужно для вас самих. Не тратьте ее на сбор информации о своем бывшем партнере.

Для того чтобы закрыть незавершенное, напишите письмо бывшему партнеру. Выскажите в нем все, что осталось недосказанным, ваши обиды. В конце постарайтесь человека простить.

Отправлять это письмо не нужно - оно служит только лишь для того, чтобы поставить окончательную "точку" в отношениях.

Свои безрассудные желания и психику можно перехитрить. Используйте технику профессора психологии Гарвардского университета Дэниела Вегнера. Она называется "Эффект белого медведя".

"Эффект заключается в том, что как только мы запрещаем себе думать о чем-то, например, о белых медведях, то потом только об этом и будем думать. Это происходит потому, что команды "думать" и "не думать" запускают в мозге одинаковую активность", - пояснил когнитивно-поведенческий терапевт Кирилл Яковлев.

Он отметил, что самая простая рекомендация в такой ситуации – это не запрещать себе думать о бывшем, а сказать себе: "Я подумаю о нем через неделю". А еще через неделю – сделать опять то же самое.

Не бойтесь "удалить" человека полностью

Старое выражение, которое использовали еще наши бабушки о "с глаз долой, из сердца вон", работает безотказно.

Если у вас хватит душевных сил, то отпишитесь от всех страниц, блогов и социальных сетей своих бывших. Если нет на это сил – спросите себя, с какой целью вы следите за его жизнью?

Постарайтесь честно ответить на этот вопрос, а потом задумайтесь – получаете ли вы то, ради чего это делаете.

Если получаете, то насколько вам это действительно необходимо. И не причиняет ли вам это вреда.

Если вы понимаете, что тратите время и энергию на то, что вам действительно не нужно – подумайте о том, куда вы можете перераспределить это внимание.

Составьте список того, что вам нужно сделать, чтобы получить от жизни положительные эмоции. А потом начните его выполнять.